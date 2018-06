VINNIE PAUL | È MORTO IL BATTERISTA DEI PANTERA Papa Roach | “addio al ragazzo più gentile

VINNIE PAUL - è morto il batterista dei Pantera/ La musica lo ricorda col fratello Dimebag assassinato nel 2004 : Vinnie Paul è morto, addio al co-fondatore dei Pantera e batterista degli Hellyeah: aveva 54 anni. Il comunicato è stato diramato nelle scorse ore, oscure le cause del decesso. A distanza di alcune ore dalla notizia della sua prematura morte, avvenuta all’età di 54 anni, non sono state ancora rese note le cause del decesso di Vinnie Paul, storico batterista della band metal dei Pantera (scioltasi oramai nel 2003) e diventato nel corso degli ...

Addio a VINNIE PAUL - batterista e fondatore dei Pantera : «Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul ci ha lasciato. Non sono disponibili ulteriori dettagli. La famiglia chiede per favore che venga rispettata la privacy». Con questo breve messaggio sulla pagina Facebook dei Pantera è arrivata la notizia della scomparsa del batterista e co-fondatore della band metal, autrice di successi come Cemetary Gates. Nato in Texas, Vinnie Paul aveva fondato il gruppo nel 1981 col fratello “Dimebag” ...

VINNIE PAUL - morto a 54 anni il batterista e cofondatore dei Pantera - storico gruppo metal : “Vincent Paul Abbott, alias Vinnie Paul, è morto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli”. Così, con questo messaggio pubblicato all’alba di sabato 23 giugno (ora italiana) sul profilo Facebook dei Pantera, è stata diffusa la notizia della scomparsa del musicista. Vinnie Paul aveva 54 anni ed era stato il fondatore e il batterista dei Pantera, gruppo trashmetal statunitense, riferimento per gli appassionati del ...

È morto VINNIE PAUL - addio al batterista e fondatore dei Pantera - caposaldo del metal - Musica - Spettacoli : ' Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto. La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento': con un breve messaggio sulla pagina Facebook dei Pantera , ...

