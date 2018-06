Vince la Colombia - Polonia fuori dal Mondiale : Kazan, 24 giu. (AdnKronos) – La Polonia è fuori dal . A Kazan, nell’incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio di Falcao al 70mo e sigillo di Cuadrado al 75mo. Con questa vittoria la Colombia si porta a tre punti in classifica, a una lunghezza dal duo di testa Giappone-Senegal, mentre i polacchi rimangono a zero punti. L'articolo Vince la ...

Colombia - Ivan Duque Vince le elezioni presidenziali - : Il 41enne delfino di Alvaro Uribe ha battuto il candidato del centrosinistra Gustavo Petro. Alla base della sua vittoria la proposta di modifica dell'intesa raggiunta nel 2016 con le Farc

Giro d’Italia U23 2018 : altro trionfo della Colombia! Alla Malga di Dimaro Vince Rubio - Willims nuova maglia rosa : Sulle salite del Giro d’Italia U23 è ancora la Colombia a dettare legge. Nella quinta tappa, 127 km da Darfo Boario Terme Alla Malga di Dimaro, si impone Einer Augusto Rubio Reyes. Il corridore sudamericano ha fatto la differenza sulla salita finale, trovando la vittoria in solitaria davanti al britannico Stephen Williams, che diventa la nuova maglia rosa. Completa il podio di giornata il kazako Yuriy Natarov. Una frazione caratterizzata da ...

Giro d’Italia U23 2018 : ciclone colombiano al Passo Maniva. Alejandro Osorio Vince davanti a Munoz e veste la maglia rosa : Strepitosa doppietta colombiana al Giro d’Italia U23. La durissima quarta tappa, 128 chilometri da Mornico al Serio a Passo Maniva con delle rilevanti difficoltà altimetriche, è infatti stata vinta da Alejandro Osorio che sul traguardo in salita ha preceduto il connazionale Daniel Munoz (entrambi in gara con la maglia della loro Nazionale): i due sono arrivati insieme dopo un’ultima ascesa interpretata alla grande. Osorio ha anche ...