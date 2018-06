Viaggio alla scoperta delle opportunità economiche della Provenza | seconda puntata

Gherpelli - dal set alla campagna «Raccolgo semi in ogni Viaggio È la mia banca dei grani antichi» : View Larger Image Gherpelli, dal set alla campagna «Raccolgo semi in ogni viaggio È la mia banca dei grani antichi» LUI , 43 anni e volto noto di serie tv come Squadra Antimafia, Don Matteo, Nero ...

TV - Rai2 : “Sereno Variabile Estate” - Viaggio in Sicilia alla scoperta della Costa dei Ciclopi : Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori di Rai2 in Sicilia, sulla Costa dei Ciclopi, alla scoperta di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle ...

Un Viaggio a piedi dalla Repubblica Ceca a Messina : Vienna Cammarota ripercorre le orme di Goethe [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Stelle e musica : dalle Supernove ai Buchi neri - Viaggio nell'universo estremo accompagnati dalla Musica di Laura Piccinelli : Lorenzo Caccianiga , classe 1988, da sempre appassionato di ogni tipo di scienza ma alla fine fisica batte tutti, si iscrive all'università di Milano e ottiene la laurea triennale nel 2010. Come ...

Da Pompei alla Pianura Padana - Viaggio nell’Italia che cambia : Dal futuro del sito archeologico di Pompei a quello, tutto hi-tech, dei laboratori di robotica del Sant’Anna di Pisa. Dalla metamorfosi dell’impresa a Nord est alla nuova «mezzaluna della logistica» Padana. I luoghi dove sta nascendo la nuova Italia nel nostro racconto multimediale - NAVIGA IL LONGFORM INTERATTIVO ...

RAI 1 * LINEABLU : Un Viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...

Uccisa in California durante il Viaggio di nozze - da Los Angeles 12 milioni di risarcimento alla famiglia Gruppioni : La municipalità di Los Angeles ha riconosciuto un risarcimento da 12 milioni di dollari alla famiglia di Alice Gruppioni, imprenditrice bolognese Uccisa a 32 anni mentre era in viaggio di nozze in ...

“Solstizio d’Estate” - un Viaggio nel gusto tra le eccellenze enogastronomiche italiane giunto alla VI edizione : Il viaggio di “Solstizio d’Estate – Illuminati dal gusto” iniziato a Villa Miani e proseguito al Salone delle Fontane continua quest’anno con la VI edizione in una nuova affascinante location: le Officine Farneto di Roma, a due passi dallo Stadio Olimpico nel cuore della movida della Capitale! Un evento ancora più grande e ricco di novità che si svolgerà il 16 e 17 giugno 2018. Una sesta edizione ricca di novità e carica di ...

Brutte notizie per i pionieri del turismo spaziale : rimandato il primo Viaggio attorno alla Luna : Per i pionieri del turismo spaziale che speravano di intraprendere il primo viaggio attorno alla Luna entro la fine dell’anno, arrivano Brutte notizie. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, SpaceX ha deciso di rinviare il lancio al 2019. I motivi di tale decisione – riporta Global Science – non sono ancora chiari, ma potrebbero riguardare alcuni problemi tecnici della capsula che trasporterà i turisti nello spazio. Secondo ...

Fenomeno sociologico - manifestazione artistica o politica? Viaggio alla scoperta del selfie : Il selfie, quella fotografia che ci scattiamo con uno smartphone o con un tablet per condividerla sulla rete, quella che tutti – persino i più snob - scattano o hanno scattato almeno una volta per il solo gusto di provare a farlo. Tutti ne parlano, in tanti lo criticano, ma a ben vedere, cos'è esattamente un selfie? Un Fenomeno sociologico? Una manifestazione artistica o una manifestazionepolitica (pensate a quello fatto da ...

Innamorati delle isole - alla scoperta di terre lontane e in Viaggio più a lungo : l’identikit degli italiani in vacanza : Mare o montagna? Città d’arte? Agriturismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del relax, della voglia di scoprire e del tempo libero. eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l’estate 2018, grazie ai dati delle prenotazioni effettuate da giugno a settembre sul sito eDreams e ...

Rugby - la Nazionale in Viaggio verso in Giappone per l’ultimo tour estivo che porta alla World Cup 2019 : La Nazionale Italiana di Rugby è partita questa mattina alla volta del Giappone per l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019 Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’ItalRugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta ...

Rimini è qui la festa! Ulisse Fest - tre giorni dedicati alla Festa del Viaggio : ... in collaborazione con l'Assessorato al Turismo dell'Emilia Romagna, celebrerà a Rimini la Festa del Viaggio con 60 incontri, oltre 120 ospiti: dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e ...

National Geographic Traveler Italia - in Viaggio per il mondo sul divano o zaino in spalla : Un numero speciale per l'estate rivolto a tutti coloro che amano viaggiare, dai globetrotter a coloro che preferiscono vagabondare per il mondo dal salotto di casa. Condividi Traveler, diretto da ...