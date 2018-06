Vertice Ue sui migranti | Conte ' Portiamo la proposta italiana per superare Dublino'

Vertice Ue - il premier Conte : “Proposta italiana sui migranti mira a superare regolamento di Dublino” : “Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova basata su un nuovo paradigma di soluzione dei problemi della migrazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al mini-Vertice di Bruxelles sui migranti. “La proposta si chiama European multilevel strategy for migration ed è articolata da sei premesse e 10 obiettivi” L'articolo Vertice Ue, il premier Conte: ...

L'Europa arriva spaccata al Vertice sui migranti : Secondo Macron si tratta piuttosto di una 'crisi politica' scaturita da estremisti che giocano sulla paura. Ha tuttavia invitato a 'non cedere allo spirito di manipolazione o iper-semplificazione ...

Notizie del giorno : Vertice a Bruxelles e scontro sui vaccini : Notizie del giorno: Filtra pessimismo in vista del vertice pre-Consiglio europeo di domani a Bruxelles, allargatosi a 16 partecipanti e dove presenzieranno tra gli Stati anche Italia, Spagna, Francia e Germania. Matteo Salvini si è schierato infatti contro i dieci vaccini obbligatori per iscrivere i bambini a scuola, bollandoli come “pericolosi, inutili e talvolta dannosi” . Notizie del giorno: Immigrazione/Mini-vertice News. Filtra pessimismo ...

Cosa si gioca l'Italia sui migranti nel Vertice europeo di domenica prossima : A Bruxelles già girano delle bozze di conclusione del Consiglio europeo, ma su input della Cancelliera tedesca e del presidente del Consiglio italiano, i paesi europei più esposti si incontreranno domenica informalmente proprio nella capitale belga per far sì che la riunione di fine giugno possa poi produrre dei risultati concreti sul problema dell'immigrazione. Il governo, ha anticipato Matteo Salvini, sta lavorando ad ...

Matteo Salvini a Conte : 'Non vada al Vertice di Bruxelles'. Poi minaccia l'Ue sui contributi : Matteo Salvini a Porta a Porta apre un altro fronte con la Ue : 'Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania , se pensano di mandarci altri migranti invece di ...

Juncker - domenica Vertice Ue a 10 sui migranti : Anche i leader di Belgio e Olanda hanno deciso di partecipare alla riunione informale di lavoro preparatoria su migrazione e asilo, convocata dal presidente della Commissione europea Jean Claude ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del Vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Juncker - domenica Vertice Ue sui migranti : "Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un ...

Vertice Merkel - Macron : sostegno all'Italia sui migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti, a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme dell'Eurozona, come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune. "Le riforme dell'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: "La Germania intende collaborare molto strettamente con l'Italia, con la quale siamo perfettamente d'accordo sulla protezione delle frontiere esterne".Continua a leggere

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un Vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...