Vertice migranti | verso la creazione di centri di accoglienza esterni Macron | «Proposta

Migranti - finito il Vertice di Bruxelles. Conte : «Molto soddisfatti» : Il premier italiano: «Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo»

Migranti - Vertice UE : passi in avanti - ma non c'è un'intesa : 21.00 - L'intesa non è stata trovata. Il vertice UE sui Migranti si è chiuso poco fa a Bruxelles senza un accordo tra le varie parti coinvolte. Un risultato che non sorprende affatto, considerata la distanza tra le posizioni di molti Paesi UE e gli auguri che erano arrivati poche ore prima dell'avvio dell'incontro, quando si auspicava almeno la possibilità di stringere accordi bilaterali o trilaterali in quello che poteva essere un buon punto ...

Conte è soddisfatto del Vertice sui migranti. Cosa ne pensano gli altri leader e cosa dice la proposta italiana : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Migranti - concluso il Vertice a Bruxelles Conte : «Siamo molto soddisfatti»| : Il premier spagnolo Sanchez: Italia anti-europea ed egoista, ma è stata lasciata sola. Lite tra Macron e Salvini. Il francese: «Non c’è emergenza migratoria». Il leghista: «Arrogante»

Migranti - stallo al mini Vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Migranti - Vertice Ue : Italia - ecco la proposta in 10 punti : La proposta Italiana mira a 'una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo' legato 'ad ...

Migranti - si chiude il Vertice a Bruxelles. Conte : "Molto soddisfatti" : Si è concluso il vertice a Bruxelles tra i capi di stato e di governo dell'Europa. Ed è stato un incontro dai nervi tesi, basato sul tema Migranti e dove il tutti contro tutti delle ultime ore si è risolto - per ora - in un nulla di fatto. Le distanze rimangono e ora c'è l'Italia che ha messo sul campo la sua proposta in dieci punti per riformare Dublino. Ma i leader parlano di "passi in avanti" verso la risoluzione del problema immigrazione."Si ...

