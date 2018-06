Vaccini | presenza di metalli non dichiarati | nuova azione legale del Codacons

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Uno studio dell’università danese Dtu (Technical University of Denmark), confermerebbe la pericolosità per i bambini delladinonnei: lo sostiene il, che alcuni mesi fa ha presentato un esposto in procura a Torino e, dopo la proposta di archividel fascicolo presentata dai pubblici ministeri, ha chiesto al tribunale di non chiudere il caso. L’associdei consumatori precisa, in una nota, che lo studio dei danesi non è ancora concluso. Dopo la denuncia, che riguardava un vaccino esavalente, i magistrati subalpini avevano avviato un procedimento per “somministrdi farmaci imperfetti”. Un loro consulente, il docente universitario Claudio Medana, aveva stabilito che non vi erano problemi di carattere tossicologico. L'articolodinondel...