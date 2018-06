Vaccini | “la memoria è la chiave di volta” L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore

meteoweb.eu

: No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e… - RobertoBurioni : No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e… - RobertoBurioni : Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che… - matteograndi : Scienziato sbugiarda diplomato che sui vaccini spaccia teorie pericolose per la salute pubblica e avvocato a capo d… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni delMatteosull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere alsulla questione. Idiventati obbligatori con il decreto legge del governo Gentiloni, con il Ministro Lorenzin, entrato in vigore l’8 giugno del 2017, suscitano ancora forti reazioni e il ritorno di commenti e opinioni su questa pratica vaccinale. La comunità scientifica è unanime nel ricordare e sottolineare l’assoluta sicurezza ma anche necessità, al fine di evitare il ritorno a un passato per lo più dimenticato o sconosciuto a chi chiede la libertà di scelta o chi cerca di contrastare la buona e corretta ...