Va in ospedale per un mal di testa | muore in ambulanza

Mondiali : Farfan del Perù in ospedale : L’attaccante del Perù Jefferson Farfan è stato ricoverato in ospedale dopo trauma cranico rimediato in allenamento. Lo fa sapere la federazione peruviana aggiungendo che il giocatore si è scontrato con un compagno di squadra, il portiere, durante un allenamento. I primi test medici sono comunque “confortanti”, anche se il giocatore dovrà restare ancora in ospedale. Per Farfan è presumibile che il Mondiale sia finito anzitempo, ...

Ghemme sette persone in ospedale per incidente al rientro dal mare : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ghemme sette persone in ospedale ...

Perde il controllo dello scooter e finisce in ospedale : CUPRA MARITTIMA Ancora un incidente a Nord del centro di Cupra. Un quarantenne è infatti stato soccorso dall'ambulanza del 118 dopo essere caduto dal proprio scooter finito fuori controllo. L'uomo ...

Cosenza - danni permanenti per due gemelle al momento del parto il giudice condanna l’ospedale a un risarcimento di tre milioni : Una vicenda iniziata nel 1995 con un trauma che porta due sorelle gemelle di Bisignano a nascere con una tetraparesi spastica. Dopo venticinque anni la famiglia è stata risarcita dall'Ospedale Civico di Cosenza a seguito della sentenza d'Appello.Continua a leggere

Chemioterapia : ‘cuffia’ contro la perdita di capelli all’ospedale di Budrio (Bologna) : Prevenire la perdita di capelli per chi si sottopone a Chemioterapia. E’ una nuova opportunità offerta dall’Ospedale di Budrio (Bologna), rivolta alle persone in trattamento chemioterapico presso l’ambulatorio di Oncologia Territoriale. A renderla possibile è stato il signor Lilliano Tracchi, che ha donato all’Azienda Usl di Bologna uno strumento, chiamato ‘scalp cooler’, in grado di ridurre uno degli effetti ...

Roma - scoperti durante un furto : ladri accoltellano poliziotti - uno finisce in ospedale : Puntavano le macchine dei turisti ferme nei centri commerciali piene dei loro bagagli. Individuata la vettura, la banda, composta da tre stranieri, entrava in azione proprio quando i turisti facevano ...

Andreas Muller ricoverato in ospedale - paura per il ballerino di Amici : Andreas Muller il ballerino professionista di Amici, che ha trionfato l’anno scorso nel talent di Maria de Filippi, è in ospedale. ricoverato per forti dolori alla pancia e febbre alta fa sapere: E’ dura ma vincerò. Andreas Muller, problemi di salute per il ballerino di Amici Tanta paura per l’ex allievo del talent di Queen Mary. Andreas che, dopo alterne vicissitudini- l’anno prima ancora, si era infortunato ad un braccio e aveva dovuto ...

“Vivo un incubo”. Dramma per il protagonista di Amici : ricoverato in ospedale : Solo pochi giorni fa è finito in ospedale uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. È il ballerino Marcello Sacchetta che, come raccontato via social dalla collega e fidanzata Giulia Pauselli, è stato ricoverato a causa di un problema al menisco. Giulia precisa anche che il compagno ha ballato durante la finale del talent andata in onda lo scorso 11 giugno, nonostante avesse già problemi di salute. “Super poteri non ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

ANDREAS MULLERI IN ospedale / Come sta? "Febbre alta e crampi - devo rimanere qui per capire cos'ho" : ANDREAS Muller in OSPEDALE! Malore per il ballerino di Amici: ma cos'è accaduto e Come sta adesso? I messaggi del ballerino e la preoccupazione dei fan(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:20:00 GMT)

MARCELLO SACCHETTA IN ospedale/ Foto - operazione per il ballerino di Amici : "A breve un percorso di recupero" : MARCELLO SACCHETTA in OSPEDALE dopo la finale di Amici 2018: il ballerino operato al ginocchio. La fidanzata Giulia Pauselli gli dedica delle bellissime parole.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:32:00 GMT)