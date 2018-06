Ustica | conclusa la 59ª Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee | assegnati i

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Cala il sipario sulla Cinquantanovesima edizione della, che dal 18 al 24 giugno, ha coinvolto aturisti, appassionati del mare e residenti. I premi “Tridenti d’Oro”, considerati i “Nobel”, sono statiall’operatore subacqueo scientifico e idrogeologo professionista Giorgio Caramanna, per “aver saputo esprimere, già dalla tesi di laurea in idrogeologia realizzata su unacavità allagate più profonde al mondo, il suo talento integrando tecniche di immersione speleoal lavoro di ricerca accademica”; al giornalista Leonardo D’Imporzano “per aver saputo promuovere e divulgare, con rigore scientifico e incessante passione, la Cultura del Mare contraddistinguendosi per la suadi giornalista e scrittore legata anche all’organizzazione di eventi, mostre e conferenze di carattere ...