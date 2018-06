USA possono presentare piano di pace senza placet dei palestinesi

E-commerce - svolta della Corte Suprema USA : gli Stati possono richiedere imposte sulle vendite : Gli Stati americani potranno d'ora in poi obbligare le società di commercio elettronico a far pagare e rastrellare le imposte sulle vendite. A deciderlo è stata la Corte Suprema americana, che ha ...

Carburanti : Assopetroli - accise non possono più essere USAte come bancomat : Si colpirebbe duramente le nostre imprese e con esse settori vitali dell'economia italiana tra cui logistica, trasporti, agricoltura, marina'. Se confermato l'aumento peserebbe tra accisa e Iva ...

Le sigarette elettroniche consumano il cuore e le vene/ Possono caUSAre trombosi e altre malattie vascolari : Le sigarette elettroniche consumano il cuore e le vene, Possono causare trombosi e altre malattie vascolari. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori della Boston University(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:26:00 GMT)

SPY FINANZA/ Così elezioni USA e petrolio possono portare a un altro 2008 : Draghi ha giocato fino all'ultimo la carta del Qe. Ma i mercati temono un botto. A meno che dalla Cina non arrivi un inaspettato diluvio di liquidità.

Farmaci - attenzione a antidolorifici e pillola anticoncezionale : possono caUSAre depressione : Con i Farmaci si sa, è sempre meglio non esagerare perché, oltre ai benefici, possono causare diversi effetti collaterali. Oltre i classici effetti legati a una reazione fisica, come un’eruzione cutanea o un mal di testa, quello che in molti non sanno è che alcuni possono aumentare il rischio di depressione. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association, che ha coinvolto 26mila persone: più di un terzo di ...

E3 2018 : I controller GameCube possono essere USAti in Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo durante questo E3 assieme a Super Smash Bros. Ultimate ha lanciato un ulteriore perla per gli appassionati più nostalgici della fortunata saga, infatti come possiamo vedere i controller Nintendo Game Cube saranno compatibili in Super Smash Bros. Ultimate.Per molti, infatti, giocare senza non è certamente la stessa cosa, e Nintendo deve essersene accorta. In più tutti gli amiibo della serie Smash Bros. sono compatibili, il gioco supporta ...

Dazi - Juncker : “Ciò che possono fare USA possiamo farlo anche noi” : Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” Continua a leggere L'articolo Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” proviene da NewsGo.

Dazi - Juncker : ciò che possono fare USA possiamo farlo anche noi : Bruxelles, 31 mag. , askanews, 'Mi dicono che gli Usa metteranno fine alla eccezione che avevano concesso all'Ue e ad altri' dai Dazi sull'acciaio e l'alluminio. 'E' un brutto giorno per il commercio ...

Ikea ritira dal mercato le bici Sladda : possono caUSAre incidenti. Ecco come ottenere il rimborso : La bici Sladda di Ikea è stata ritirata dal mercato. Il colosso svedese ha deciso di procedere con la sospensione delle vendite dopo che un noto fornitore di componenti ha consigliato di farlo. Il ...

I social network possono caUSArci ansia e depressione : In base a due ricerche compiute aventi come focus i social network, è risultato che questi possono causare gravi problemi, come ansia, solitudine e infelicità. L'articolo I social network possono causarci ansia e depressione proviene da TuttoAndroid.

Le suore di clausura possono USAre i social “ma con sobrietà” - lo dice il Vaticano : Sì a social e media, ma “con sobrietà e discrezione”. L’uso dei mezzi di comunicazione, precisa l'Istruzione 'Cor Orans' della Congregazione per gli istituti di vita Consacrata, può essere consentito “ma per motivo di informazione, di formazione o di lavoro, con prudente discernimento, ad utilità comune”.Continua a leggere

RLab : smartphone - ecco come possono spiarci. La Cina sotto accUSA : I sospetti americani sul controllo 'globale' esercitato dal governo cinese attraverso le telecomunicazioni. L'atlante del Dna che catalogherà i codici genetici...

RLab smartphone - ecco come possono spiarci. La Cina sotto accUSA : ... - dal nostro corrispondente Filippo Santelli - l'inserto settimanale di Repubblica, in edicola tutti i mercoledì, dedicato a tecnologia, scienza, ambiente. Tra gli altri servizi, segnaliamo l'...

RLab : smartphone - ecco come possono spiarci. La Cina sotto accUSA : ... - dal nostro corrispondente Filippo Santelli - l'inserto settimanale di Repubblica, in edicola tutti i mercoledì, dedicato a tecnologia, scienza, ambiente. Tra gli altri servizi, segnaliamo l'...