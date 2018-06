Urne aperte in 75 Comuni

Tweet a Urne aperte di Salvini. Pd insorge : "Spot elettorale - grave" : urne chiuse alle 23. In attesa dei risultati elettorali delle elezioni comunali, è scoppiato la bufera per un Tweet di Matteo Salvini scritto a urne aperte. "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega sarà un bel segnale politico a chi fa cortei al grido di "Salvini assassino" bruciando le nostre bandiere e una ...

Elezioni - Urne aperte in 761 Comuni : M5s guarda al Sud - il Pd teme per Pisa e Siena - Lega cerca conferme al Nord : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Fra questi c’è Ancona, unico capoluogo di Regione di questa tornata elettorale, insieme ad altri 20 capoluoghi di provincia. Si tratta del primo vero banco di prova per i partiti, dopo le politiche del 4 marzo scorso e la lunga crisi istituzionale che ha portato alla formazione del governo Conte. Occhi ...

Colombia : aperte le Urne per primo turno delle presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Urne aperte in Venezuela - Maduro è ancora il favorito : Il messaggio, lanciato su Twitter, ribadisce che gli Stati Uniti "sono al fianco delle nazioni democratiche nel mondo in sostegno del popolo Venezuelano e del loro diritto sovrano ad eleggere i ...

Aosta - Urne aperte per il primo test del contratto Lega-M5s : Si rinnova fino alle 22 di oggi il Consiglio regionale. Il precedente chuso con un record di indagati: 25 su 35.