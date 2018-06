Uomini e Donne Mariano Catanzaro e Valentina Pivati | la decisione della coppia Trono

Uomini e Donne Oggi Luigi Matroianni risponde a domanda diretta su Sara : ‘Work in progress’ : Uomini e Donne Oggi, Luigi Matroianni risponde a domanda diretta su Sara: ‘Work in progress…’. L’ultima news sulla coppia Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, la soap opera d’amore continua. La coppia sbocciata nell’ultima edizione di Uomini e Donne continua a tenere banco. L’ultima news la offre l’ex corteggiatore che non si è tirato indietro sulla […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Luigi ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Lorenzo Riccardi se la ride : Il rifiuto forse brucia ancora, ma Lorenzo Riccardi può tornare a sorridere e lo fa virtualmente su Instagram . Per i followers è un commento alla crisi conclamata e confermata tra Sara Affi Fella e ...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : la scelta di Giorgio Manetti : Giorgio Manetti ha salutato per sempre Uomini e donne , oppure tornerà? Se lo chiedono i fan dello show di Maria de Filippi. E se lo chiede il sempre attentissimo BitchyF. Durante l'ultima puntata del ...

Uomini e Donne / Giorgio ManettI : "Ecco perché non ho trovato l'amore" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Giorgio ManettI: il cavaliere apre alla possibilità di un ritorno nel programma nella prossima edizione.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati?/ La prova dell'addio arriva dai social (Uomini e Donne) : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati? Il botta e risposta dei due su Instagram sembra confermare l'addio della coppia di Uomini e Donne...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni smentisce Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella di Uomini e Donne: l’ultima rivelazione Ormai questo è diventato a tutti gli effetti il gossip del momento. Difatti la crisi ormai accertata tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sta tenendo banco tra tutti i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, e non solo. E proprio qualche giorno fa la ex tronista ha rilasciato un’interessante intervista a Uomini e Donne ...

Uomini E DONNE/ Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini verso le nozze? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, amore a gonfie vele ma per la convivenza è ancora presto. Vacanza d'amore in arrivo?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Costantino Vitagliano - gli anni d'oro a Uomini e Donne (e che cifre) : "Periodo travolgente" : Il tronista per eccellenza. Impossibile dimenticare la sfrontatezza e la persuasione con cui Costantino Vitagliano si approcciava alla frotta di corteggiatrici che provavano a conquistarlo a Uomini e...

Uomini E DONNE/ Lorenzo Riccardi a Capri.... e Sara? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, amore a gonfie vele ma per la convivenza è ancora presto. Vacanza d'amore in arrivo?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Uomini e Donne : Giorgio Manetti deluso da Gemma Galgani - potrebbe abbandonare lo show : Nonostante il trono over si sia concluso da qualche settimana, i protagonisti non smettono di destare l'interesse e la curiosità del pubblico. E' il caso del "gabbiano" Giorgio Manetti che, intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, parla della ex Gemma Galgani e del presunto addio al trono over annunciato dallo stesso nell'ultimo appuntamento di stagione. U&D, Giorgio Manetti deluso dall'ultima stagione del trono over e da Gemma ...

Uomini e Donne - Giorgio confessa : “Fra me e Gemma c’è qualcosa di speciale” : Giorgio Manetti sorprende tutti e, dopo l’addio a Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani spiegando: “C’è qualcosa di speciale fra noi”. La storia di Gemma e Giorgio ha senza dubbio monopolizzato il Trono Over, fra baci appassionati, tradimenti e ritorni di fiamma. Dopo l’addio due anni fa in tanti hanno sperato che la storia d’amore potesse iniziare di nuovo e che il cavaliere toscano decidesse di ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : deluso da Gemma Galgani - potrebbe abbandonare lo show : Nonostante il trono over si sia concluso da qualche settimana, i protagonisti non smettono di destare l'interesse e la curiosità del pubblico. E' il caso del "gabbiano" Giorgio Manetti che, intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, parla della ex Gemma Galgani e del presunto addio al trono over annunciato dallo stesso nell'ultimo appuntamento di stagione. U&D, Giorgio Manetti deluso dall'ultima stagione del trono over e da Gemma ...

Uomini e Donne - Luigi e Sara si sono lasciati? L’ultimissima novità : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non stanno più insieme? Gli ultimi indizi Non si fa altro che parlare di Luigi e Sara. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne non sembra stia riuscendo a vivere al meglio la propria storia d’amore. L’ex tronista ha anche confermato di essere entrata […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Sara si sono lasciati? L’ultimissima novità proviene da Gossip e Tv.

“Con Gemma? Ora è così”. Finito Uomini e Donne - Giorgio Manetti spiazza tutti : Uomini e Donne è Finito. Per questa stagione, certo. Tornerà a settembre e, come ogni anno, da qui alla fine dell’estate i rumor sui prossimi tronisti si rincorreranno. Discorso diverso per il Trono over, quello dedicato ai meno giovani. Lì sono tutti protagonisti, tutti corteggiatori. Ma ovviamente tra i tanti cavalieri e le tante dame c’è chi spicca di più. Due nomi a caso: Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Da anni la coppia, ...