Un ponte tra Friuli e Slovenia

Palermo : lavori al ponte Corleone - Arcuri 'Turni straordinari e notturni per ridurre tempi' : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Dopo avere richiesto più volte alla direzione dei lavori di prevedere turni aggiuntivi di lavoro straordinario e notturno, ottenendo sempre risposte generiche ed evasive, oggi ho disposto formalmente che la direzione dei lavori ordini all'impresa esecutrice l'effettua

Roma : Lavori ponte Pasa - bus tra 3 mesi : Roma – “La gara per la manutenzione straordinaria del Ponte Pasa (Principe Amedeo di Savoia, ndr) e’ stata aggiudicata” per circa 250.000 euro. “Il cantiere potrebbe aprirsi a giorni e la durata dei Lavori sara’ di 90 giorni. I cantieri si sono resi necessari a seguito del cedimento della volta del foro di sovravanzo per le piene”. È quanto ha fatto sapere il responsabile dell’ufficio Opere ...

Napoli - auto giù dal ponte del traghetto uccide un passeggero : alla guida un poliziotto : È un agente della polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una donna.

Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli : a guidarla era un agente di polizia. Ecco come è avvenuto l'incidente : È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'Auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il...

Napoli - tragedia sul traghetto : auto precipita dal ponte sui passeggeri - un morto e una donna grave : La tragedia mentre il porto era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo nella giornata del...

Tragedia su traghetto - auto precipita da ponte : un morto : Tragedia ieri al porto di Napoli , allo scalo 'Immacolatella', su un traghetto diretto a Palermo. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata da un ponte , investendo un gruppo ...

Napoli - auto precipita dal ponte di un traghetto su passeggeri/ Ultime notizie : un morto e una donna grave : Napoli, auto precipita dal ponte di un traghetto su passeggeri: un morto e una donna grave. Ultime notizie sull'incidente avvenuto nel porto: indaga sulla tragedia la Capitaneria(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Napoli - tragedia sul traghetto : auto precipita dal ponte sui passeggeri - un morto e una donna grave : di Melina Chiapparino La tragedia mentre il porto era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo ...

Stadio Roma - 'Meno traffico senza ponte' : ecco i pareri falsati dai privati : Da una parte i documenti ufficiali, scritti dalla Eurnova di Parnasi e protocollati alla conferenza dei servizi; dall'altra le conversazioni private, in cui gli stessi manager della società squassata ...

Butta la spazzatura sotto un ponte - poi defeca per strada | Video : Storie di ordinario degrado emergono dalle telecamere di controllo della polizia municipale di Agrigento. Le immagini che vedrete sono state realizzate a Maddalusa, in una zona che viene sistematicamete presa d'assedio da chi vuole abbandonare i...

Genova - Tir contro ponte delle Fs : traffico ferroviario in tilt : Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt Continua a leggere L'articolo Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt proviene da NewsGo.

Amministrative - Pd : 'Vittoria netta a ponte Buggianese - sconfitta senza appello a Pescia' : Questo modo di interpretare la politica deve tornare a essere nostro, in ogni realtà. Pescia è una storia a sé e per questo impone una riflessione approfondita, che condurremo all'interno del nostro ...

Genova. Camion contro il ponte delle Ferrovie : traffico in tilt - bloccati anche i treni : traffico bloccato nella zona della Fiumara a causa di un incidente in via Pacinotti poco prima delle ore 10. Si registrano pesantissimi disagi in zona. Forti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria.Continua a leggere

Camion sbatte contro il ponte di via Pacinotti e perde il carico - traffico in tilt : Tags: cronaca genova notizie liguria perdita di carico polizia locale sampierdarena scontro ponte ferrovia tir traffico in tilt via Pacinotti vigili del fuoco Precedente