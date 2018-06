Protagonisti - comparse e spettatori dei ballottaggi di oggi - un nuovo test per i partiti : ballottaggi in settantacinque comuni e tre milioni di elettori: è questo il test a cui si sottoporranno oggi, domenica 24 giugno, i partiti. Un passaggio che potrà essere significativo anche per la tenuta del governo giallo-verde di Giuseppe Conte al traguardo ormai del primo mese di insediamento dell'esecutivo. In realtà la partita, nei diversi comuni medio grandi, si giocherà soprattutto ...

I ballottaggi di oggi sono un nuovo test per i partiti : ballottaggi in settantacinque comuni e tre milioni di elettori: è questo il test a cui si sottoporranno oggi, domenica 24 giugno, i partiti. Un passaggio che potrà essere significativo anche per la tenuta del governo giallo-verde di Giuseppe Conte al traguardo ormai del primo mese di insediamento dell'esecutivo. In realtà la partita, nei diversi comuni medio grandi, si giocherà soprattutto ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Assalto all’estate con il nuovo singolo di Elya Zambolin : testo di Una ragazza così : Il nuovo singolo di Elya Zambolin arriva in radio a partire dal 29 giugno. Il titolo scelto è Una ragazza così, con il quale l'artista veneto ha deciso di anticipare il rilascio del primo disco da solista del giovane cantautore e vincitore di una borsa di studio finanziata da SIAE. Il brano rappresenta uno spaccato delle relazioni umane, con una forte contrapposizione tra quelle reali e quelle legate al mondo virtuale, spesso confuso con la ...

Il nuovo singolo di Mina è Troppe note con Viola Serafini al debutto da autrice : audio e testo : Ancora un nuovo singolo di Mina prodotto dal figlio Massimiliano Pani. Si tratta di Troppe note, brano con il quale l'artista torna a promuovere Maeba, suo ultimo disco di inediti rilasciato nel mese di marzo e anticipato dal singolo Volevo scriverti da tanto, che porta proprio la firma - tra gli altri - di Pani. Troppe note si presenta come un brano dalle atmosfere vagamente funky che segna il debutto di Viola Serafini come autrice. La ...

Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo - il nuovo singolo sull’amore sofferto anticipa Pour l’amour (testo) : Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo è uno dei nuovi brani italiani in rotazione radiofonica e in digital download da oggi, venerdì 22 giugno. È uscito oggi Angelo Blu, il nuovo singolo di Achille Lauro fest. Cosmo. Dopo l'uscita di Ammò (con Clementino e Rocco Hunt), il singolo annuncia il nuovo album dal titolo Pour l'amour, prodotto da Boss Doms, disponibile dal 22 giugno. Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo è una fusione di due stili ...

Un’atmosfera tropicale nel nuovo singolo di Nina Zilli : video e testo di Ti amo mi uccidi : Il nuovo singolo di Nina Zilli porta tutta l'atmosfera tropicale con la quale ha voluto caratterizzare Modern Art, suo ultimo disco di inediti prodotto da Michele Canova. Il brano fa parte della nuova resa dell'album che l'artista ha pensato per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in cui ha gareggiato con Senza Appartenere. Firmato, tra gli altri, da Giordana Angi, Senza Appartenere tratta del delicato tema della violenza sulle ...

Da Zero a Cento è il nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Audio e testo di Tanja di Gabry Ponte - il nuovo singolo in collaborazione con la band Pop X : Tanja di Gabry Ponte è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 giugno e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali. Il dj italiano torna in radio con una nuova collaborazione: Tanja è un duetto con la band trentina Pop X, un progetto italiano di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista musicale Rolling Stones ha definito "The next big thing" dopo i fenomeni Calcutta e I Cani. Fino ad ...

Testo Capovolgo il mondo di Valerio Scanu - il nuovo singolo estivo dal 22 giugno : Capovolgo il mondo di Valerio Scanu è disponibile da oggi, venerdì 22 giugno, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il brano è un inedito che racconta il mondo attraverso gli occhi dell'artista, che assumono connotati simili a quelli di un bambino, alla ricerca del sogno ad occhi aperti. In Capovolgo il mondo di Valerio Scanu troviamo leggerezza e voglia di stare insieme, attraverso una serie di promesse in un ...

Audio e testo Salutalo da parte mia di Einar - il nuovo singolo in pieno instore tour : Alla fine di questo articolo è disponibile l'Audio di Salutalo da parte mia di Einar e il testo della canzone. Salutalo da parte mia è il nuovo singolo che il cantante rilascia per l'estate 2018, disponibile in radio dal 19 giugno e già in digital download dai tempi della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Einar Ortiz è uno dei concorrenti della recente edizione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Tra i quattro finalisti, ...

MotoGp - Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E' terminata un'importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, ...

MotoGp – Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E’ terminata un’importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per Testare novità che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione. La caduta di Petrucci ha spaventato il team Pramac, ma il pilota ...

MotoGp – Test Montmelò : giornata di prove terminata - Maquez davanti a tutti! nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E’ terminata un’importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per Testare novità che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione. La caduta di Petrucci ha spaventato il team Pramac, ma il pilota ...