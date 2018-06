Uefa-Milan | la Fiorentina alla finestra

Milan - pessimismo per la sentenza Uefa : si va verso una super stangata! : Milan in ansia per la decisione dell’Uefa in merito alla partecipazione alle coppe, si profila una dura batosta per il club di Yonghong Li Il Milan attende con ansia di conoscere la sentenza dell’Uefa in merito alla ben nota questione economica rossonera. Le ultime indiscrezioni trapelate, parlano di una possibile batosta in arrivo per il club di proprietà (forse ancora per poco) di Yonghong Li. Secondo la ‘rosea’ ...

MILAN - SENTENZA Uefa : FUORI DALLE COPPE?/ Ultime notizie : non solo Ricketts - 4 nomi per un mister X : MILAN, lunedì SENTENZA UEFA: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Milan - sentenza Uefa : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan, lunedì sentenza Uefa: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Milan - notizie shock sulla stangata dell’Uefa : la situazione è delicatissima : In casa Milan si pensa al calciomercato ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club, nelle ultime ore ore notizie shock sulla stangata dell’Uefa. stanno iniziando a trapelare le prime indiscrezioni in merito alla stangata che di certo arriverà dal massimo organo calcistico europeo. La ‘rosea’ parla dell’ovvia esclusione dalle coppe, che già era nell’aria, con una multa salatissima da 30 milioni di euro. Ma non è tutto, il ...

Momento nero per il Milan - novità shock sulla stangata dell’Uefa : esclusione dalle coppe - maxi multa e rientro ‘condizionato’! L’unica speranza è Ricketts… : Yonghong Li continua a non riuscire a coprire le falle all’interno del Milan, ancora una volta ‘buca’ un pagamento, aiutato da Elliott: l’Uefa prepara la stangata Un Momento davvero nero quello che stanno vivendo i tanti tifosi del Milan. Una società gloriosa, distrutta dalle scelte di Silvio Berlusconi, il quale disse di aver messo il club in mani sicure, ma evidentemente così non è stato. La situazione del Milan è a dir ...

Milan - giorni decisivi tra la sentenza Uefa e il nuovo socio : Le due partite sono strettamente intrecciate, anche in vista del possibile ricorso al Tas da parte della società rossonera L'articolo Milan, giorni decisivi tra la sentenza Uefa e il nuovo socio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - attesa per la sentenza Uefa. Il futuro tra l'appello al Tas e la caccia al nuovo socio : Il futuro del Milan in Europa League è appeso a un filo sottile, sottilissimo. Tra oggi e domani , al massimo lunedì, l'Uefa emetterà il suo verdetto: l'esclusione dei rossoneri dalle coppe ...

Milan - viaggio segreto di Fassone e Han Li a Londra : il club rossonero prepara un asso per convincere l’Uefa : L’amministratore delegato del Milan e il braccio destro di Yonghong Li son volati a Londra per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott viaggio segreto, andata e ritorno in giornata per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott. Marco Fassone e Han Li hanno fatto tappa a Londra per portare avanti la ricerca di un socio minoranza che possa ...

Milan - si trema per la sentenza Uefa : si teme l'esclusione dalle coppe : Sono ore di attesa e ansia per il Milan. L'Europa League è appesa a un filo, alla decisione della Camera giudicante della Uefa che potrebbe infliggere al club la sanzione più dura, l'esclusione dalle ...

Milan-Uefa - slitta la sentenza : resta altissimo il rischio di una esclusione dalle Coppe : Se un anno fa di questi tempi l'attesa era solo per i nuovi acquisti, 365 giorni dopo tutto ruota intorno ad una sentenza. Che diventerà comunicato. Che sarà lo spartiacque dell'estate rossonera. La ...

Milan attende verdetto Uefa «Trattateci come gli altri» : Il Milan si è difeso, elencando i motivi per cui riterrebbe ingiusta l'esclusione dalle coppe europee e chiedendo pari trattamento rispetto agli altri casi nell'era del Financial Fair Play. Non filtra ...

L'ad Fassone all'Uefa : 'Milan pronto per il ricorso al Tas'. Verdetto entro venerdì : MILANO - Il Milan chiede giustizia. L'ha chiesta Marco Fassone a Nyon, davanti alL'adjucatory Chamber in un confronto serio, acceso dove il club rossonero ha illustrato la propria memoria difensiva. '...

Milan - udienza Uefa : ipotesi esclusione dalle coppe/ Nyon - indiscrezione shock : "due anni di stop" : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Milan - entro venerdì la sentenza Uefa : ecco cosa rischiano i rossoneri : C'è pessimismo: si dà per certa l'esclusione dall'Europa League. E se fossero due le stagioni senza coppe? Atteso l'appello al Tas di Losanna