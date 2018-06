UE | Grecia fuori dalla crisi | dopo 8 anni | esce dal programma di aiuti dell' Ecofin

Blastingnews

: Grecia fuori dalla crisi, Tsipras mette la cravatta per la prima volta - SkyTG24 : Grecia fuori dalla crisi, Tsipras mette la cravatta per la prima volta - DomenicoMazzil5 : RT @Avvenire_Nei: Dopo 8 anni. La Grecia fuori dalla «sorveglianza» Ue. Ma il Paese è da rianimare - d_gerbino : La #Grecia non è fuori dalla crisi, la Grecia si è venduta TUTTO ed è fallita... -

(Di domenica 24 giugno 2018) Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato lagreca:nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmentepericolo VIDEO, ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine deglila maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine aglicon un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la contrarieta' tedesca, una riduzione del debito greco arrivato al 180% del Pil, allungandone inoltre le scadenze di 10. Dal 20 agosto latornera' a finanziarsi sui mercatidi tutela internazionale nel contestoa più graveeconomica mondiale dal 1929 Numeri positivi, ma stridono con la reale situazionea popolazione Ma cosa resta, ammesso che lasia davverodal tunnel, di questi 8di tutelaa ...