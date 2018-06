Ue | domani convegno M5S alla Camera presente Fico

Roma : Lavoro - domani convegno su sicurezza e infortuni : Roma – Drammatica e sempre più intollerabile. E’ l’escalation di incidenti e infortuni mortali sui luoghi di Lavoro . Nella nostra regione, dall’inizio dell’anno, si contano già 27 vittime. Come contrastare, arginare, fermare questo fenomeno sara’ il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalla Cisl del Lazio. Si tratta di ‘ sicurezza : istruzioni per l’uso’ in programma martedì 12 ...

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza : Treviso , 23 mag. (AdnKronos) – Al via domani il 13° Convegno ‘ Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea’, organizzato dallo Studio Rucellai Raffaelli di Milano. La due giorni , organizzata dal 1992 con cadenza biennale, è ospitata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso , alla Casa dei Carraresi. I lavori saranno aperti dagli interventi del Direttore Generale della DG concorrenza della Commissione ...

Italia in Comune : domani a Roma il convegno : “Civici e cittadini insieme per un’idea Comune di governo”, è questo il titolo della seconda tappa nazionale del tour di Italia in Comune, il partito dei sindaci nato lo scorso 3 dicembre. La convention si terrà a Roma domenica 20 maggio a partire dalle ore 10.30 presso il Caffè Letterario in via Ostiense 95. Interverranno all’incontro, fra gli altri, il presidente Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, il coordinatore nazionale di Itc, ...