Ue | Conte | Molto soddisfatti Migranti | Macron smorza i toni La proposta

Migranti - sul tavolo il «piano Italia». Conte : «Molto soddisfatto». Verso la creazione di centri di accoglienza esterni : I capi di stato e di governo di sedici paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. E il clima, come ha rilevato il premier maltese Muscat è stato «migliore del previsto». Sul tavolo diverse opzioni, tra cui l’articolata proposta dell’Italia – European Multilevel Strategy for Migration – illustrata dal presidente del Consiglio. La linea che è emersa va nella direzione della creazione di ...

