TV | Rai5 | “Il libro della Savana” | un vero e proprio quiz svela le risposte a molti

meteoweb.eu

: 'Io non credo di aver mai trovato per parlare di pace parole più utili di quelle di un soldato.' #MarcoPaolini Par… - RaiCultura : 'Io non credo di aver mai trovato per parlare di pace parole più utili di quelle di un soldato.' #MarcoPaolini Par… - OldCinemas : RT @RaiCultura: 'Io non credo di aver mai trovato per parlare di pace parole più utili di quelle di un soldato.' #MarcoPaolini Partendo da… - JB39079644 : RT @RaiCultura: 'Io non credo di aver mai trovato per parlare di pace parole più utili di quelle di un soldato.' #MarcoPaolini Partendo da… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il rinoceronte è più forte dell’elefante? Perché gli gnu camminano in fila indiana? Qual è l’unico felino che vive in branco? Perché le zebre hanno il manto a strisce? Qual è la teoria sul mutismo delle giraffe? Come in un, il quarto episodioserie “Il, in onda lunedì 25 giugno alle 14.45 suleinterrogativi che spesso ci si pone sugli abitantisavana. L'articolo TV,: “IlSavana”, unleinterrogativi Meteo Web.