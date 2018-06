TV | Rai3 | “Voxpopuli” | gli italiani ieri e oggi

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Come sono cambiati i costumi deglilegati al lavoro, lo studio e il tempo libero negli ultimi 40 anni? Ma poi sono cambiati realmente? E quanto? A indagare su questi cambiamenti, veri o presunti, ci pensa “Voxpopuli“, la striscia quotidiana di, a cura di Luca Martera, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20. Nella puntata di lunedì 25 giugno i temi del confronto trasaranno il consumismo e lo shopping compulsivo, i pregiudizi nei confronti delle persone di colore e la figura della mamma; martedì 26 invece la legge 194 sull’aborto, l’uso di anticoncezionali, la terza età e la condizione degli anziani in generale e i linguaggi gergali usati dai giovani; mercoledì 27 si tratterà di alimentazione, diete fai da te, dello scontro scuola pubblica o privata e delle feste danzanti. Giovedì 28 il cambiamento dei costumi deglisarà ...