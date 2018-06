TV | Rai1 | “Linea Verde estate” alle pendici dell’Etna

TV - Rai1 : a “Linea Verde Estate” la transumanza in Basilicata : Primo appuntamento, domenica 17 giugno alle 12.20 su Rai1, per la nuova edizione di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone protagonisti di un’esperienza veramente unica: la transumanza. In Basilicata, terra ancora incontaminata che offre ai suoi visitatori paesaggi mozzafiato fatti di mare, montagne, laghi e vallate, i nostri “eroi” sono chiamati a compiere “l’impresa”. Dovranno condurre più di 120 capi di vacca ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” lungo la rotta degli Argonauti - alla scoperta del Cilento : lungo la rotta degli Argonauti tra miti, storie, paesaggi di una bellezza mozzafiato per carpire il segreto di lunga vita dei centenari del Cilento. Linea Verde chiuderà domenica 10 giugno la programmazione invernale in onda su Rai1 alle 12.20 andando alla scoperta di una terra meravigliosa, la patria della Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco, dove mare e montagne intonano un’armonia universale come le sirene che stregarono Ulisse, dove il ...

TV - Rai1 : “Lineablu” e le avventure degli esploratori del blu : Il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste e i mari più belli della nostra penisola raddoppia e va in onda anche la domenica mattina. Domenica 10 giugno alle ore 8.20 su Rai1 le telecamere di Lineablu entreranno nella casa di un grande esploratore del mare, Alberto Luca Recchi, l’uomo che ha fotografato gli abissi di tutto il mondo e che per primo ha organizzato una spedizione per cercare gli squali nel mediterraneo. Tra esperienze personali, ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” - viaggio nel Sultanato dell’Oman : Domenica 27 maggio puntata speciale di “Linea Verde“, eccezionalmente fuori dai confini italiani per raccontare un paese da sogno: il Sultanato dell’Oman. Un viaggio in un territorio incredibile, fatto di coste pescose e deserti incontaminati, di città millenarie e spettacolari cime montuose. Sin dal neolitico l’essere umano ha cercato di domare una natura impervia per ricavarne risorse agricole e praticare l’allevamento, ma ...

TV - Rai1 : a “Linea Verde” il Veneto e la Grande Guerra - l’Altopiano di Asiago : 1918 – 2018: nel centenario della Grande Guerra continua il viaggio di Daniela Ferolla e Patrizio Roversi attraverso i territori teatro dei combattimenti del primo conflitto mondiale. L’Altopiano è stato al centro di aspre battaglie per 1250 giorni durante i quali tutto è andato distrutto: i paesi, i pascoli, i boschi. Proprio dal bosco è partita la ricostruzione, 10 milioni di alberi piantati per far rinascere queste foreste, ...