Turismo | genitori veneti stressati da vacanze estive per colpa dei social media 2

Turismo : genitori veneti stressati da vacanze estive per colpa dei social media : Venezia, giu. (AdnKronos) - La scuola è finita da una settimana e tutti i bambini sono pronti ad appendere al chiodo libri e zaini per dedicarsi alle tanto attese vacanze estive. L’entusiasmo dei bambini però è inversamente proporzionale a quello dei genitori, che devono pensare a come gestire il te