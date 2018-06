: #Turchia: 4 #italiani fermati ai seggi nel sud-est curdo. Sono osservatori indipendenti, bloccati con altri 6 stranieri - TgLa7 : #Turchia: 4 #italiani fermati ai seggi nel sud-est curdo. Sono osservatori indipendenti, bloccati con altri 6 stranieri - Agenzia_Italia : #Turchia Fermati anche 4 italiani con l'accusa di aver tentato di interferire nelle operazioni di voto. - MediasetTgcom24 : Elezioni in Turchia, 4 italiani fermati ai seggi nel sud-est curdo #Turchia -

Quattrosono statiinsieme con tre francesi e tre tedeschi in diverse province curde nel sud est della. Sono accusati di aver svolto attività ai seggi senza regolare accredito elettorale. Si erano identificati come osservatori dell'Osce per le elezioni nel Paese, ma -riferisce il tweet di Mehmet Solmaz, corrispondente del Daily Sabahavrebbero cercato di interferire nelle operazioni di voto. Tre sarebbero già stati. Erano statia Diyarbakir.(Di domenica 24 giugno 2018)