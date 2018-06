ilfattoquotidiano

: Per fortuna, sono a Istanbul solo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente… - italianaradio1 : Per fortuna, sono a Istanbul solo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente… - italianaradio1 : Turchia, qui a Istanbul c’è una parte della nostra storia - Noovyis : Un nuovo post (Turchia, qui a Istanbul c’è una parte della nostra storia) è stato pubblicato su Playhitmusic - -

(Di domenica 24 giugno 2018) Per fortuna, sono asolo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente è più difficile che scrivere di. Un Paese non solo complesso: ma su cui molti, in Europa, hanno un’opinione netta e precisa. Soprattutto quelli che ti dicono: è inutile, gli arabi sono incompatibili con la democrazia. E ti tocca stare lì a spiegargli che i turchi, intanto, non sono arabi. Naturalmente, la diffidenza dell’Europa ha le sue ragioni. Con questo voto, entra infine in vigore la riformacostituzione approvata con il referendum di un anno fa. Il nuovo parlamento, e il nuovo presidente, perché il voto di oggi è per entrambi, avranno poteri diversi: meno poteri il parlamento, e più poteri il presidente. Che diventa ora il capo dell’esecutivo. E il contesto delle elezioni è quello descritto dai rapporti di Amnesty International. Lo ...