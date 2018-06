Turchia | primi dati parziali | Erdogan al 59%

Turchia : primi dati - Erdogan al 59% : ANSA, - ISTANBUL, 24 GIU - Secondo i primi dati reali sulle elezioni presidenziali in Turchia , con il 24% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, ...

