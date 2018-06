Turchia | per Erdogan si profila un’altra vittoria  

Turchia al voto - per Erdogan si profila una vittoria schiacciante : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria schiacciante per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e ...

L'altra Turchia in piazza per fermare il Sultano "Ora Erdogan vada a casa" : Anche l'economia ha subito grossi colpi. Gürsel Tekin, un politico di origine curda che è stato segretario generale del Chp, dice 'siamo molto preoccupati per la lira turca, perché la lira turca è ...

Turchia : urne aperte per voto anticipato : ANSA, - ISTANBUL, 24 GIU - urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Al voto, che si concluderà alle 17:00 , le 16:00 in Italia, , sono chiamati quasi 60 milioni ...

Turchia alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...

Le elezioni in Turchia sono lo scontro tra due piani per immigrati e Siria : Roma. Domenica in Turchia ci sono doppie elezioni per decidere il nuovo presidente e per formare un nuovo Parlamento e anche lì l’immigrazione straniera è uno dei temi in assoluto più discussi dai politici – con la differenza che i turchi in questi anni hanno sistemato tre milioni e mezzo di profugh

Turchia a due giorni dal voto tra speranze e timori di brogli : Un sistema sui generis, che concentra i poteri nelle mani del presidente, consolidando l'autoritarismo che già da qualche anno caratterizza la gestione politica del paese.Il progetto del presidente ...