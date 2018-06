Turchia | lo scrutinio incorona Erdogan

Turchia - Erdogan va verso un'altra vittoria : a scrutinio quasi finito è al 53 - 56% : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte , fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo ...

