Turchia | Erdogan va verso un' altra vittoria | a scrutinio quasi finito è al 53 | 56%

La Turchia incorona Erdogan - l’opposizione grida ai brogli : In Turchia c’è chi ha iniziato a festeggiare dalla prima serata e chi promette ricorsi. Chi canta e chi sulle catene su WhatsApp urla ai brogli e incita gli altri a non mollare perché non è finita. Lui, Recep Tayyip Erdogan si prepara a governare per altri cinque anni, e in modo assoluto, la Turchia, forte di un consenso popolare che sembra inesau...

Elezioni in Turchia - risultati parziali : Erdogan avanti con il 52% | : Quasi terminato lo spoglio in 180mila seggi. Il capo dello Stato ha votato a Istanbul per le presidenziali che lui stesso ha convocato ed è in testa nel conteggio. Liberati 3 dei 4 italiani fermati:

Turchia - per Erdogan si profila un’altra vittoria : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo partito islamico Akp. Il Capo dello Stato quando è stato scrutinato l’88% dei seggi è attestato intorno al 53, 56% dei consensi a poco più del 20% dei seggi ...

Turchia - Erdogan in testa alle elezioni presidenziali - : L'attuale presidente turco Recep Tayyip Erdogan è in testa alle elezioni presidenziali con il 55% dei voti. Lo riferisce Anadolu. Erdogan , Giustizia e Sviluppo, ha già ottenuto il 55% circa dei voti, ...

Elezioni in Turchia - partito di Erdogan : affluenza voto all'87% : L'affluenza alle urne è stata dell'87% nelle Elezioni parlamentari e presidenziali anticipate tenutesi oggi in Turchia. Lo ha detto il portavoce del partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, ...

Turchia al voto - partito Erdogan ha la maggioranza assoluta : Secondo i primi dati reali sulle elezioni legislative in Turchia, con il 29,3% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, l'Akp del presidente Recep ...

Turchia - primi dati parziali Scende la maggioranza di Erdogan - ora al 54 - 2% : Erdogan ha bisogno del 50% dei voti per poter rimanere al suo posto al primo turno, senza ricorrere ad un turno di ballottaggio

Elezioni in Turchia - il presidente Erdogan verso la riconferma : l’opposizione denuncia brogli : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan va verso la riconferma. Stando agli exit poll che si stanno diffondendo in queste ore, Erdogan avrebbe raggiunto oltre il 50 per cento dei consensi sia alle presidenziali sia alle parlamentari. L'opposizione denuncia brogli e sostiene che lo sfidante repubblicano Ince sarebbe in vantaggio.Continua a leggere

Elezioni in Turchia - a metà scrutinio Erdogan (56%) verso la maggioranza assoluta : Si sono chiuse le urne in Turchia per le Elezioni anticipate che segneranno il passaggio a poteri rafforzati per la presidenza. Oltre 60 milioni di turchi sono stati chiamati al voto per le Elezioni...

Turchia - primi dati parziali : Erdogan ancora verso la maggioranza assoluta al 56% : Erdogan ha bisogno del 50% dei voti per poter rimanere al suo posto al primo turno, senza ricorrere ad un turno di ballottaggio