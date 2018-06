Turchia | Erdogan trionfa | ' Vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è

Turchia - Erdogan : «Ho vinto - il popolo lo ha voluto» Foto Lo sfidante : «Dati manipolati» : Erdogan ha conquistato più del 50% dei voti, la soglia necessaria poter rimanere al suo posto al primo turno, senza ricorrere ad un turno di ballottaggio. I curdi entrano in Parlamento

Turchia al voto - maggioranza assoluta per ErdoganIl presidente : "E' la vittoria della democrazia" : La coalizione di Erdogan prende il 52% ma l'opposizione contesta il risultato che darebbe ampissimi poteri al presidente.

Turchia - lo scrutinio incorona Erdogan Ma l'opposizione 'Dati manipolati' : In Turchia c'è chi ha iniziato a festeggiare dalla prima serata e chi promette ricorsi. Chi canta e chi sulle catene su WhatsApp urla ai brogli e incita gli altri a non mollare perché non è finita. ...

Turchia : Erdogan rivendica - è vittoria democrazia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Erdogan è di nuovo Sultano Ma le opposizioni contestano : I dati danno ragione al Sultano. Erdogan, dopo il 90% di schede scritinate alle elezioni legislative, risulta ancora il vincitore di questa tornata elettorale presidenziale e parlamentare. I dati che arrivano dalla Turchia parlano di un 53,56% delle preferenze per a coalizione dell'Akp contro il 30,29% del candidato repubblicano Muharrem Ince. Dietro si posizionano, per ora, Meral Aksener della neoformazione nazionalista Iyi Parti con il 7,48% e ...

Turchia in mano a Erdogan con il 52 - 7% : 22.15 "Una vittoria della democrazia". Così il presidente uscente turco Erdogan che al primo turno ottiene il 52,7% delle preferenze. Per lui hanno votato 23 milioni e mezzo di cittadini turchi e si riconferma capo dello Stato. Dietro di lui, al 30,7%, il candidato repubblicano Ince del Chp, che contesta il risultato parlando di "manipolazioni" del voto. Lo spoglio non sarebbe giunto al 95%, ma sarebbe ancora fermo al 37%,dice. Massiccia ...

Turchia - lo scrutinio incorona Erdogan : A spoglio completo, L’Akp è al 48% a cui aggiungere i seggi dei nazionalisti che per ora hanno il 12%.

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. Il principale rivale contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con

Turchia - Erdogan trionfa : 'Vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...

Turchia - Erdogan trionfa : «Vittoria della democrazia»? Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Recep Tayyip Erdogan: «Una vittoria della democrazia». Così il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan ha definito il voto presidenziale e parlamentare di oggi in Turchia,...

La Turchia incorona Erdogan - l’opposizione grida ai brogli : In Turchia c’è chi ha iniziato a festeggiare dalla prima serata e chi promette ricorsi. Chi canta e chi sulle catene su WhatsApp urla ai brogli e incita gli altri a non mollare perché non è finita. Lui, Recep Tayyip Erdogan si prepara a governare per altri cinque anni, e in modo assoluto, la Turchia, forte di un consenso popolare che sembra inesau...

Erdogan verso il trionfo - la Turchia è nelle sue mani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Erdogan va verso un'altra vittoria : a scrutinio quasi finito è al 53 - 56% : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte , fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo ...

Elezioni in Turchia - risultati parziali : Erdogan avanti con il 52% | : Quasi terminato lo spoglio in 180mila seggi. Il capo dello Stato ha votato a Istanbul per le presidenziali che lui stesso ha convocato ed è in testa nel conteggio. Liberati 3 dei 4 italiani fermati: ...