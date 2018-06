Turchia al voto | per Erdogan si profila una vittoria schiacciante

Turchia al voto.primi dati parziali - Erdogan al 58 - 8% : Secondo i primi dati reali sulle elezioni presidenziali in Turchia, con il 24% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, Recep Tayyip Erdogan è al 58,8%...

Turchia al voto - Erdogan sfiora il 60%. Primi dati - ha maggioranza assoluta : Si sono chiuse le urne in Turchia per le elezioni anticipate che segneranno il passaggio a poteri rafforzati per la presidenza. Oltre 60 milioni di turchi sono stati chiamati al voto per le elezioni...

Turchia - 'insulti a Erdogan sui social' : diversi arresti nel giorno del voto : Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti ...

Turchia - 'insulti a Erdogan sui social' : almeno dieci arresti nel giorno del voto : Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti ...

Turchia al voto. Erdogan : 'Affluenza già sopra il 50%' : Il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan ha votato a Istanbul per le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia, che lui stesso ha convocato due mesi fa, anticipandole di quasi un anno e mezzo. "...

La morsa di Erdogan. Turchia al voto - fermati quattro italiani ai seggi nel sud-est curdo. L'opposizione denuncia brogli : Le autorità turche hanno fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Tre degli italiani sono stati fermati a Diyarbakir, principale città del sud-est curdo, e un altro a Batman. Lo riferisce il ministero degli Interni citato da Anadolu. I fermati si trovano ora sottoposti a controlli di polizia, che ...

Turchia al voto : Ankara, 24 giu. (AdnKronos) – Urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate in elezioni storiche che completeranno la transizione della Turchia a una presidenza con nuovi poteri esecutivi. Al voto sono chiamati quasi 60 milioni di aventi diritto. Per l’uscente Recep Tayyip Erdogan, al potere da 15 anni, lo sfidante principale è il socialdemocratico Muharrem Ince del Chp.Il presidente Erdogan si è ...

Turchia - “insulti a Erdogan sui social” : almeno sei arresti nel giorno del voto : Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Continua a leggere L'articolo Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto proviene da NewsGo.

Turchia al voto - ecco l'onda silenziosa che spinge Erdogan : Identità ed esperienza Il tema dell'affidabilità è quello scelto dalla campagna del presidente: 'In un mondo competitivo - recitano i cartelloni elettorali - serve esperienza'. Il vecchio sicuro di ...

Turchia : urne aperte per voto anticipato : ANSA, - ISTANBUL, 24 GIU - urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Al voto, che si concluderà alle 17:00 , le 16:00 in Italia, , sono chiamati quasi 60 milioni ...

Turchia : urne aperte per voto anticipato : ANSA, - ISTANBUL, 24 GIU - urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Al voto, che si concluderà alle 17:00 , le 16:00 in Italia, , sono chiamati quasi 60 milioni ...

Elezioni in Turchia - seggi aperti : 56 milioni di cittadini al voto : Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto Continua a leggere L'articolo Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto proviene da NewsGo.

Turchia alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...

Sospetti legami con Gulen - altri 47 arresti alla vigilia del voto in Turchia : La polizia turca ha fermato 47 persone durante l'ennesima operazione contro presunti sostenitori di Fetullah Gulen, ritenuto dal governo di Ankara la mente del fallito golpe del luglio 2016. Lo ha ...