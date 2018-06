Turchia al voto | maggioranza assoluta per ErdoganIl presidente | E' la vittoria

Turchia : Ince contesta esito voto - dati manipolati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. Il principale rivale contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con

Elezioni in Turchia - partito di Erdogan : affluenza voto all'87% : L'affluenza alle urne è stata dell'87% nelle Elezioni parlamentari e presidenziali anticipate tenutesi oggi in Turchia. Lo ha detto il portavoce del partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, ...

Turchia : partito di Erdogan - affluenza voto all'87% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia al voto - partito Erdogan ha la maggioranza assoluta : Secondo i primi dati reali sulle elezioni legislative in Turchia, con il 29,3% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, l'Akp del presidente Recep ...

Turchia al voto - per Erdogan si profila una vittoria schiacciante : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria schiacciante per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e ...

Turchia al voto.primi dati parziali - Erdogan al 58 - 8% : Secondo i primi dati reali sulle elezioni presidenziali in Turchia, con il 24% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, Recep Tayyip Erdogan è al 58,8%...

Turchia al voto - Erdogan sfiora il 60%. Primi dati - ha maggioranza assoluta : Si sono chiuse le urne in Turchia per le elezioni anticipate che segneranno il passaggio a poteri rafforzati per la presidenza. Oltre 60 milioni di turchi sono stati chiamati al voto per le elezioni...

Turchia - 'insulti a Erdogan sui social' : diversi arresti nel giorno del voto : Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti ...

Turchia - 'insulti a Erdogan sui social' : almeno dieci arresti nel giorno del voto : Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti ...

Turchia al voto. Erdogan : 'Affluenza già sopra il 50%' : Il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan ha votato a Istanbul per le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia, che lui stesso ha convocato due mesi fa, anticipandole di quasi un anno e mezzo. "...

La morsa di Erdogan. Turchia al voto - fermati quattro italiani ai seggi nel sud-est curdo. L'opposizione denuncia brogli : Le autorità turche hanno fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Tre degli italiani sono stati fermati a Diyarbakir, principale città del sud-est curdo, e un altro a Batman. Lo riferisce il ministero degli Interni citato da Anadolu. I fermati si trovano ora sottoposti a controlli di polizia, che ...

Turchia al voto : Ankara, 24 giu. (AdnKronos) – Urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate in elezioni storiche che completeranno la transizione della Turchia a una presidenza con nuovi poteri esecutivi. Al voto sono chiamati quasi 60 milioni di aventi diritto. Per l’uscente Recep Tayyip Erdogan, al potere da 15 anni, lo sfidante principale è il socialdemocratico Muharrem Ince del Chp.Il presidente Erdogan si è ...

Turchia - “insulti a Erdogan sui social” : almeno sei arresti nel giorno del voto : Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Continua a leggere L'articolo Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto proviene da NewsGo.