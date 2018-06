Turchi al voto | ecco l' onda silenziosa che spinge Erdogan

Turchia : urne aperte per voto anticipato : ANSA, - ISTANBUL, 24 GIU - urne aperte in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Al voto, che si concluderà alle 17:00 , le 16:00 in Italia, , sono chiamati quasi 60 milioni ...

Elezioni in Turchia - seggi aperti : 56 milioni di cittadini al voto : Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto Continua a leggere L'articolo Elezioni in Turchia, seggi aperti: 56 milioni di cittadini al voto proviene da NewsGo.

Turchia alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...

Sospetti legami con Gulen - altri 47 arresti alla vigilia del voto in Turchia : La polizia turca ha fermato 47 persone durante l'ennesima operazione contro presunti sostenitori di Fetullah Gulen, ritenuto dal governo di Ankara la mente del fallito golpe del luglio 2016. Lo ha ...

Turchia a due giorni dal voto tra speranze e timori di brogli : Un sistema sui generis, che concentra i poteri nelle mani del presidente, consolidando l'autoritarismo che già da qualche anno caratterizza la gestione politica del paese.Il progetto del presidente ...

Turchia al voto - Erdogan perde quota - filo-curdi ago bilancia : Se i contraccolpi in economia stanno avendo un ruolo importante in questo quadro di incertezze, va ricordata anche l'abilità dell'opposizione di presentare candidati nuovi e di …

Turchia - dopo il voto a giugno è pronta la mossa contro l'Ue : Rapporti sempre più tesi tra Turchia ed Europa. A rendere più complicate le relazioni tra le due parti ci sono la difficile negoziazione portata avanti dal governo di Ankara per entrare nell'Ue, la ...

