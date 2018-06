Tuffi dal ponte di Rialto | la Polizia interviene in motoscafo

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : show cinese - Batki/Pellacani ottave nel sincro dalla piattaforma : Quarta giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo 2018 di Tuffi a Wuhan (Cina) e ancora gli atleti di casa in grande evidenza. Nella finale del trampolino maschile (3 metri) autentico show dell’accoppiata Siyi Xie/Yuan Cao che hanno ottenuto punteggi fantascientifici: 557.60 per il primo e 544.60 per il secondo. Rotazioni con media di 9.0 e 8.5 per i due tuffatori asiatici a testimonianza del loro strapotere in questa specialità. ...