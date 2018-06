Troppi rumori in piazza Pioggia di candeggina sui clienti di un locale

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Eravamo quattro amici al bar. Anche per sottolineare il clima di tranquillità, potrebbe cominciare con le strofe di questa nota canzone di Gino Paoli il prologo dell'inquietante vicenda capitata venerdì intorno a mezzanotte a Muggiò. Dove, seduti ai tavolini davanti al bar "Madeira" diGaribaldi, c'erano due coppie di italiani che bevevano e conversavano tranquillamente: i mariti con le rispettive consorti, ragazze di 20 e 23 anni, entrambe in avanzato stato di gravidanza. Il seguito della vicenda però con il testo del pezzo del cantautore genovese non c'azzecca proprio. All'improvviso, infatti, le due coppie sono state letteralmente annaffiate dall'alto da unadi. Circa tre litri, gettati da qualcuno che, dopo aver finito il prodotto, ha pensato bene di lanciare anche il contenitore in plastica (quello di una nota marca di) giù dalla finestra, ...