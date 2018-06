Tribunale di Napoli dichiara illegittima la mobilità docenti

Tribunale di Napoli : reinserire in GaE i depennati : I docenti depennati dalle GaE vanno reinseriti. L’ennesima pronuncia favorevole arriva dal Tribunale del lavoro di Napoli. La notizia viene relazionata da uno degli avvocati patrocinatori del ricorso, Avv. Antimo Buonamano. Nel comunicato inoltrato alla nostra redazione da parte dello studio legale ci sono le motivazioni addotte dal giudice del lavoro partenopeo. Il comunicato Stampa […] L'articolo Tribunale di Napoli: reinserire in ...

Napoli - medico consulente tecnico del Tribunale colto in flagrante : concussione : Ennesimo caso di concussione nella sanità: i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato una donna medico di 64 anni originaria di Salerno, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy. La donna, nella sua funzione di chirurgo, è stata accusata di avere chiesto del denaro per falsificare una perizia medica che serviva al riconoscimento dell'invalidità presso l'Inps di una ...

Lutto nel Tribunale di Napoli : è morto il procuratore aggiunto Beatrice - fu il pm di Calciopoli : Dopo una lunga e grave malattia è deceduto stamattina in ospedale il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli Filippo Beatrice, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia...