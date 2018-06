Trasportato d' urgenza all' ospedale di Novara

Aeronautica Militare : bimbo in pericolo di vita Trasportato d’urgenza da Catanzaro a Roma : Nella mattinata di oggi, un bambino di soli due anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Catanzaro a Roma a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare . Il piccolo paziente, accompagnato dalla mamma e da un’equipe medica, è stato trasferito dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma . La ...

Uomo accoltellato davanti ad una scuola media : Trasportato d'urgenza in ospedale : Un clochard di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bari dopo essere stato trovato riverso al suolo davanti alla scuola media Amedeo d’Aosta di via Oberdan. Lo riferisce Repubblica. Stando alle...