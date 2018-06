Traffico intenso sulla A10 | code e rallentamenti

Viabilità : Traffico intenso per diversi incidenti : Roma – Sul Grande Raccordo Anulare Traffico intenso per vari incidenti. Questo a causa di un altro incidente in carreggiata esterna al km 13+800, dopo quello avvenuto al km 12. Ci sono code tra Cassia Veientana e Cassia. Incidente, sempre in esterna, anche sulla Laurentina con code dalla Roma-Fiumicino alla Pontina. Incidente anche sul viadotto della Magliana dove il Traffico e’ bloccato dall’Ansa del Tevere a via Newton verso ...

Viabilità : Traffico intenso per incidente su GRA : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, code a tratti dalla Nomentana alla Pontina; in carreggiata esterna Traffico molto congestionato dalla Cassia alla Flaminia sia per un incidente, ormai concluso, avvenuto in precedenza al km 12+800 sia a causa di una cisterna ferma in corsia di emergenza. Sul Tratto urbano dell’A24 sono 3 i km di code, da Togliatti alla Tangenziale est verso il ...

Roma : Traffico intenso per incidente su Via Cristoforo Colombo : Roma – Traffico congestionato sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Flaminia alla Roma-Fiumicino; in esterna, invece, dalla Prenestina alla Pontina. Congestionato anche il Tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Code di 1 Km sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per difficoltà di immissione. Incolonnamenti ...

Qualcomm presenta la prima soluzione 5G per zone ad intenso Traffico : Il 5G è atteso per essere implementato nei prossimi due anni e piccoli passi avanti vengono fatti ogni giorno anche grazie alla sperimentazione da parte di operatori e aziende del settore. Qualcomm potrebbe dare un grande contributo con l’introduzione della prima soluzione 5G NR del settore mirato alle piccole celle e ponti radio (FSM100xx). Qualcomm si prepara al 5G Qualcomm ha presentato, all’annuale The Small Cells World Summit, ...