Torna il Festival e Fiera del fumetto Le Strade del Paesaggio

Reggio riTorna il Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi" tra arte - cultura e spettacolo : ... che accontenterà grandi e piccini in uno scenario di grande pregio culturale, quale il Castello Aragonese, con numerose iniziative culturali, spettacoli, seminari, laboratori, degustazioni al ...

Rio nell’Elba. A luglio Torna il festival isolano dedicato all’editoria indipendente : Un’isola incantata in mezzo al Tirreno diventa un porto sicuro per la letteratura italiana. Elba Book, l’unico festival isolano dedicato

Animali : il Festival dei Rondoni Torna in Aspromonte : Il “Festival DEI Rondoni ?- SWIFTS & FUN” torna in Aspromonte, e quest’anno, per l’occasione, raddoppia… A livello nazionale questa manifestazione, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli uccelli insettivori e sul loro ruolo per la nostra salute, è giunta alla sesta edizione, mentre per il Parco dell’Aspromonte è già il secondo anno, dopo il positivo esordio dello scorso anno a Bova, primo evento di questa ...

Torna il massacro di cani e gatti al festival di Yulin - mentre in Sudcorea un tribunale ne vieta il consumo di carne : Terrore e crudeltà. Ormai sono queste le parole che si associano quando si pensa al festival di Yulin che anche quest’anno arriva puntuale con il solstizio d’estate e toglie la vita in maniera crudele a migliaia di cani (ma anche gatti) che diventano l’alimento centrale di questa manifestazione. Da anni l’opinione pubblica internazionale protesta p...

Il 23 e 24 giugno a Lecce Torna il grande festival dei vini rosati : Roma, 20 giu. , askanews, Nell'anno di grazia dell'export del vino italiano, che vede il Bel Paese come detentore di un quinto di tutte le esportazioni mondiali del settore, con un fatturato 2017 ...

Cultura : dal 23/6Torna a Roma Ebraica Festival Internazionale : Quest'anno ha ricordato Piattelli, celebriamo i 70 anni della nascita dello Stato di Israele, con due spettacoli: ''Dicono della mia terra'', che attraversa le pagine più belle della letteratura ...

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO Torna IN ROMANIA PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

17 giugno - Torna il 'Sol Festival' organizzato dalla 'Cantina Museo Albea' di Alberobello. : Una formazione eclettica, frizzante, folle, bizzarra, gustosa e scatenata che diverte e si diverte grazie al vivido sapore ironico delle sue interpretazioni musicali più che originali, in spettacoli ...

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

RiTorna da domani la 12edizione del Mirabilia Festival : Con 238 tra spettacoli, repliche, eventi, masterclass, pills e seminari, con 4 prime assolute di importanti compagnie di danza e circo, 2 anteprime nazionali e ben 6 prime nazionali di importanti ...

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...