Tiro con l’arco | Giochi del Mediterraneo 2018 | squadre azzurre fuori dal podio | decisive

Giochi del Mediterraneo – Tiro con l’arco : tre azzurri in finale a Tarragona : XVIII Giochi del Mediterraneo: a Tarragona tre finali azzurre nel Tiro con l’arco L’Italia conquista tre finali ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Lucilla Boari domani si giocherà l’oro individuale, le due squadre accedono agli scontri per il bronzo. Brilla la Nazionale azzurra ai Giochi del Mediterraneo. Oggi, seconda e penultima giornata di gara tutta dedicata agli scontri, Lucilla Boari conquista la finale per l’oro individuale ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : Lucilla Boaro straripante - in finale per l’oro! Sfida a Galisteo Cruz per diventare Regina : Una straordinaria Lucilla Boari è in finale per l’oro nel torneo individuale di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. La cavalcata dell’arciera italiana è stata fantastica e culminerà domattina con la finale contro la spagnola Monica Galisteo Cruz, anche se comunque vada la partita di domani l’azzurra guadagna la prima medaglia della spedizione tricolore di Tiro con l’arco a Tarragona. Grazie ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : le squadre azzurre si fermano in semifinale. Sarà corsa al bronzo : I due terzetti azzurri si fermano entrambi in semifinale nelle prove a squadre di Tiro con l’arco dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona, domattina ci si giocherà comunque la medaglia nelle finali per il bronzo. Nel Team Event maschile il terzetto azzurro composto da David Pasqualucci, Marco Galiazzo e Amedeo Tonelli si era guadagnato l’accesso diretto ai quarti di finale grazie al secondo posto nel ...

Tiro con l’Arco - iniziati i Giochi del Mediterraneo : ottimo avvio degli azzurri dopo il ranking round : Sono scattati oggi i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco, bene gli azzurri dopo le 72 frecce di ranking round iniziati i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco. dopo le 72 frecce di ranking round che ha stabilito il tabellone degli scontri diretti, gli azzurri scalano le classifiche nell’individuale e si prendono due secondi posti a squadre. Domani le eliminatorie e domenica le finali. I RISULTATI ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre travolte dalla Grecia nel volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il Tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene gli azzurri nel ranking round - Boari seconda al femminile - Pasqualucci e Galiazzo quinto e sesto : Sono andati in archivio i ranking round delle competizioni individuali maschili e femminili di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che si sono svolti nel Campclar Athletics Stadium. La sessione odierna serviva a stabilire le teste di serie e gli accoppiamenti nei tabelloni individuali ed a squadre. Sono arrivate buone notizie in chiave azzurra, soprattutto al femminile, visto che Lucilla Boari si è classificata ...

Tiro con l’Arco - Nespoli conquista la finale per l’oro a Salt Lake City : sfiderà l’olandese Steve Wijler : L’aviere olimpionico domenica si giocherà la finale a per l’oro con l’olandese Steve Wijler L’arco olimpico maschile tinge d’azzurro la terza tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Usa). L’aviere olimpionico Mauro Nespoli, dopo aver battuto Soto (Chi) 7-1, Chih-Chun Tang (Tpe) allo shoot off 6-5 (10-9), Kahllund (Ger) 6-0 e Tyack (Aus) 7-3, domenica si giocherà la finale a per l’oro con l’olandese Steve ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Italia in finale per il terzo posto nell’arco olimpico maschile : L’Italia approda alla finale per il terzo posto nell’arco olimpico a squadre maschile nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City Mauro Nespoli, dopo l’impresa nell’individuale in cui si giocherà la finalissima, insieme ai compagni di squadra Michele Frangilli e Marco Morello potrà giocarsi il podio nella gara a squadre. Il terzetto azzurro ha aperto con la vittoria con la Germania per 5-3, poi ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : straordinario Mauro Nespoli! L’azzurro vola in finale nell’arco olimpico : Mauro Nespoli si supera a Salt Lake City e vola in finale nell’arco olimpico nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’azzurro ha realizzato una prestazione straordinaria, vincendo tutti gli scontri diretti del tabellone e approdando così all’atto conclusivo di domenica quando sfiderà l’olandese Steve Wijler, per cercare una vittoria che gli garantirebbe anche il pass diretto per le Finali di Samsun. Nespoli ...

Tiro con l’arco – XVIII Giochi del Mediterraneo : azzurri pronti alla gara : La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Domani il via alle 72 frecce di ranking round. Domenica le finali individuali e a squadre Gli azzurri ai Giochi del Mediterraneo La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Il Direttore Tecnico Mauro Berruto, al seguito della squadra insieme ai coach ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri da oro nelle gare a squadre : Il Tiro con l’arco sarà uno degli sport di punta per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). Nell’ultima edizione il Bel Paese conquistò infatti sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. L’obiettivo per questa rassegna sarà quello di confermarsi nuovamente ai vertici. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati Azzurri. Le maggiori chance di conquistare una medaglia d’oro arriveranno nelle gare ...

Tiro con l’Arco - otto azzurri staccano il pass per i sedicesimi nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City : Buone prove per gli azzurri nelle sfide individuali disputate nella notte a Salt Lake City (Usa) alla terza tappa di Coppa del Mondo, otto gli arcieri della Nazionale che continuano la corsa nell’individuale accedendo ai sedicesimi Mauro Nespoli, Michele Frangilli, Vanessa Landi, Jessica Tomasi, Sergio Pagni, Viviano Mior, Marcella Tonioli e Irene Franchini, sono loro gli otto azzurri che continuano la corsa verso le medaglie nelle sfide ...