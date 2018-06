Tiro a volo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Giovanni Pellielo è in finale! Eliminato

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : medaglia di bronzo per Maria Lucia Palmitessa - Jessica Rossi quarta : Il Tiro a volo regala all’Italia la prima medaglia della disciplina ai Giochi del Mediterraneo 2018. Maria Lucia Palmitessa conquista il bronzo nel trap femminile, al termine di una finale combattutissima tra Alessandra Perilli e la spagnola Fatima Galvez che premia allo shoot-off la sammarinese. quarta posizione per Jessica Rossi, dopo il miglior punteggio nelle qualificazioni. Nella prima mattinata vengono sparati gli ultimi 50 piattelli ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa in finale nel trap femminile! : Dopo la buona prestazione di ieri, si confermano su ottimi livelli nelle qualificazioni del trap femminile del Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, che ottengono l’accesso alla finale a sei, in programma nella tarda mattinata di oggi. Jessica Rossi chiude in testa con 119/125, mentre al terzo posto (dopo lo shoot off) c’è Marialucia Palmitessa a quota 114 come la padrona di casa, ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap maschile : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap maschile i due azzurri impegnati, Giovanni Pellielo e Valerio Grazini, sono rispettivamente secondo ed ottavo dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Al comando della graduatoria provvisoria c’è il croato Giovanni Cernogoraz con 73/75, poi un gruppo di 4 ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile dominio di Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap femminile sulle 12 atlete in gara, le due azzurre impegnate, Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, sono rispettivamente prima e seconda dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Jessica Rossi è in testa con 72/75, mentre al secondo posto c’è Marialucia ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel Tiro a volo. Bronzi per Cardin e Parodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi : Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa. Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Soltanto le gare di fossa olimpica verranno disputate ai Giochi del Mediterraneo 2018, a Tarragona (Spagna). Il Tiro a volo, dunque, mette in palio due medaglie d’oro, una nel maschile e l’altra nel femminile. Un calendario corto quello della seguente disciplina nella manifestazione multisportiva riservata alle nazioni affacciate sul Mare Nostrum: tutti gli atleti saliranno in pedana tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno. ...