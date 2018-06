Tiro a segno | Coppa del Mondo junior Suhl 2018 | due ottimi bronzi per l’Italia nella

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simon Weithaler bronzo - Martina Ziviani sfiora l’oro per un solo decimo! : In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel Tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio. Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Dario Di Martino settimo nella pistola 10m : Non vi erano tante speranze di medaglia per gli azzurri nella prima giornata di Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2018. Tre italiani in gara nelle competizioni maschile e femminile dedicate alla pistola 10m, con l’obiettivo di approdare in finale raggiunto soltanto da Dario Di Martino, che alla fine chiude settimo nella rassegna a Tre Cerchi. Più sfortunati Alessio Torracchi e Rebecca Resti, eliminati nel round di qualificazione per ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Lorenzo Bacci e Dario Di Martino per l’oro? : Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata. Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle ...

Tiro a Segno - la squadra azzurra in partenza per Tarragona in vista dei Giochi del Mediterraneo : In occasione della diciottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, la squadra azzurra di Tiro a Segno è in partenza per Tarragona La squadra azzurra è in partenza per Tarragona dove si svolgeranno gli XVIII Giochi del Mediterraneo. E’ un team di “esordienti” quello che parteciperà a questo evento visto che nessun componente ha mai preso parte a questa importante manifestazione nelle edizioni passate. Il team di carabina sarà ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata. Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle ...

Giovani campioni vastesi di Tiro a segno - pergamena-omaggio a palazzo di città : Una pergamena del Comune di Vasto per ricordare la medaglia d'oro conquistata da tre ragazzi vastesi lo scorso anno a Roma nel Campionato di tiro a segno . E' stato l'assessore allo Sport Carlo Della Penna a consegnarla a Francesca Di Tullio , Matteo Gualtieri e Gabriele Napolitano e all'allenatore Giulio Di Tullio , nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' di palazzo di città , ...

Biathlon - un allenatore d’eccezione per il Tiro a segno : Niccolò Campriani allenerà gli azzurri! : Tante novità per il Biathlon azzurro in vista della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019. La FISI ha annunciato le squadre e gli allenatori dell’Italia e tra questi troviamo un nome d’eccezione: Niccolò Campriani. Stiamo parlando di un atleta che ha scritto la storia del tiro a segno italiano. Il 30enne fiorentino oltre ai numerosi titoli europei ed iridati, ha conquistato la medaglia d’oro nella carabina 50 metri tre posizioni e quella ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : tutti i risultati delle ultime gare individuali : Si sono concluse quest’oggi le gare individuali della quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, poca gloria per gli azzurri, che non centrano nessuna delle tre finali andate in scena. Domani gran chiusura con le prove a coppie miste. Nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile successo dell’iraniana Elaheh Ahmadi, che ha vinto con 455.4, battendo la cinese Chen Dongqi, seconda con ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : Zublasing e Chelli a caccia della finale. Charheika re nella carabina 10 metri : Doppio assalto azzurro alla finale in una quarta giornata di gare molto intensa nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco. nella carabina tre posizioni femminile ci proverà domani Petra Zublasing che ha chiuso al quarto posto la seconda serie di qualificazioni (15mo punteggio complessivo ma vicinissimo alla zona finale) di una gara di livello stratosferico, visto che le prime due classificate, l’indiana Anjum Moudgil e la ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo Monaco : De Nicolo centra il bronzo nella 3 posizioni : De NNicolo di bronzo nella 3 posizioni della Coppa del Mondo di Tiro a Segno di Monaco nella seconda giornata di gare alla Coppa del Mondo di Monaco è arrivata la prima medaglia per gli azzurri grazie alla prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha conquistato il bronzo nella specialità di carabina libera 3 posizioni uomini. Già nella fase eliminatoria il tiratore legnanese aveva dimostrato l’ottimo stato di forma, confermato ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : gli altri risultati delle gare di oggi. Lontani gli azzurri : Avara di soddisfazioni per l’Italia il resto della giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, dopo il terzo posto di Marco De Nicolo nella carabina tre posizioni 50 metri maschile, poche note di colore, senza altri azzurri in finale. Nella pistola da 10 metri maschile vince l’ucraino Oleh Omelchuk con il nuovo record del Mondo a quota 243.6 (prec. 242.3), che supera il tedesco ...