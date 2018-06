This is Congo | su Sky il doc che racconta la storia di un paese in guerra da 20 anni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Ilè uninda 20: nonostante sia ricchissimo di risorse minerarie, è perennemente preda dell’instabilità politica ed economica, nonché dilaniato da guerre intestine. Loin“, il documentario in onda domenica 24 giugno alle 23.05 su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand. Diretto da Daniel McCabe e distribuito in Italia da CDI – Camera Distribuzioni Internazionali, “in” è stato presentato Fuori Concorso alla 74° Mostra del Cinema di Venezia. Attraverso le storie di quattro personaggi (un informatore in incognito, un comandante dell’esercito dallo spirito patriottico, una trafficante di pietre preziose e un sarto sfollato in un campo profughi), il documentario offre un punto di vista dall’interno e senza filtri sui problemi di questa enorme nazione, di cui nel mondo occidentale ...