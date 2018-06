Terremoto alle 22 35 a Norcia | allarme tra la gente in Umbria

Forte scossa di Terremoto in Giappone : 4 morti e oltre 300 feriti - allerta per le prossime settimane [GALLERY] : 1/22 AFP/LaPresse ...

GIAPPONE - MAXI SCOSSA Terremoto M 6.1 : 3 MORTI/ Video - ultime notizie : allerta a Osaka anche per i vulcani : TERREMOTO oggi in GIAPPONE: forte SCOSSA M 6.1 a Osaka. Bilancio devastante: almeno 3 MORTI e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Terremoto Giappone : allerta a Osaka anche per i vulcani della zona : “Le scuole sono state evacuate per precauzione, ma resta alta la preoccupazione per le scosse di assestamento che ora seguiranno. L’agenzia meteorologica Giapponese ha diffuso un alert preventivo per i due vulcani della regione, a livello 3 su 5, che indica l’obbligo a non avvicinarsi al vulcano“: lo ha dicharato all’AdnKronos Tommaso della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa, in ...

Terremoto : catalogate 3 mila opere salvate dalle macerie in Umbria : catalogate oltre 3 mila opere salvate dalle macerie del Terremoto in Umbria. Fanno parte delle circa 6 mila ricoverate nel deposito regionale di Santo Chiodo di Spoleto fin dai primi giorni successivi al sisma del 24 agosto 2016. A occuparsi della schedatura sono cinque giovani catalogatori umbri che da un anno a questa parte stanno attribuendo codici e riferimenti anche ai frammenti piu’ piccoli. “E’ un lavoro imponente ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Domande per l’aiuto per le stalle entro il 30 Giugno” : Potranno essere presentate fino al 30 giugno la domanda per gli aiuti concessi alla zootecnia intensiva nelle zone montane e svantaggiate dei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Lo rende noto la Coldiretti sulla base delle nuove indicazioni Agea in occasione della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle aree terremotate segnate da una significativa presenza agricola messa a dura prova dalle scosse. Sono 25mila le aziende e ...

Hawaii - forte esplosione in cima al vulcano Kilauea : Terremoto di magnitudo 5.4 scuote l’isola [GALLERY] : 1/9 Credit: USGS ...

Terremoto : forte scossa alle Hawaii [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto alle falde dell'Etna : due scosse di magnitudo 3.1 e 2.2 - : I due fenomeni sismici sono stati registrati alle 6:49 e alle 6:51 della mattina del 24 maggio dall'Ingv di Catania sul versante nord del vulcano a 10 chilometri dal comune di Randazzo

Terremoto alle falde dell'Etna : due scosse di magnitudo 3.1 e 2.2 : Terremoto alle falde dell'Etna: due scosse di magnitudo 3.1 e 2.2 I due fenomeni sismici sono stati registrati alle 6:49 e alle 6:51 della mattina del 24 maggio dall'Ingv di Catania sul versante nord del vulcano a 10 chilometri dal comune di Randazzo Parole chiave: ...

Terremoto - allerta nel cratere del Vesuvio : otto scosse in poche ore : Uno sciame sismico, composto da otto eventi tellurici, si è verificato ieri sul cratere del Vesuvio . A darne notizia quest'oggi è l'Osservatorio Vesuviano. La prima scossa è stata registrata alle ore ...

Terremoto di magnitudo 5.6 vicino all’Isola di Guam : Anello di Fuoco in allerta : Un Terremoto di magnitudo 5.6 si è verificato circa 87 km a sud-est del territorio di Guam nell’Oceano Pacifico, alle 00:26 (ora locale) di oggi, 22 maggio. Inizialmente era stata riportata una magnitudo di 6, che poi è stata abbassata all’attuale 5.6. Non sono state emesse allerte tsunami in seguito all’evento. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), il Terremoto ha messo in allerta l’Anello di Fuoco, la temibilissima serie di linee di ...

Inferno alle Hawaii : esplode il vulcano Kilauea. Terremoto e gente in fuga Live Twitter : Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo ed è in eruzione continua dal 1983. Volcano erupts at the summit of Hawaii's #Klauea volcano pic.Twitter.com/qpOajre3br - #Thinker , @areta, 17 maggio ...