Terremoto a Norcia in serata | allarme tra la gente | molte chiamate ai vigili del fuoco

Terremoto alle 22.35 a Norcia - allarme tra la gente in Umbria : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 22.35 a Norcia . L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 2.9 a una profondità di soli dieci chilometri. Epicentro a soli due ...

Terremoto : a Norcia e Cascia maturità per 80 ragazzi : Sono una cinquantina gli studenti di Norcia e 30 quelli di Cascia che domani mattina affronteranno la prima prova degli esami di maturità. Rosella Tonti, la dirigente scolastica degli istituti omnicomprensivi delle due città colpite dal sisma ha detto che “i ragazzi e le ragazze ci arrivano sicuramente ben preparati e con la giusta tranquillità”. “Quest’anno – ha aggiunto parlando con l’ANSA – si ritorna ...

Terremoto : a Norcia riapre il ristorante Europa : La città di Norcia da oggi ritrova, 20 mesi dopo la grande scossa del 30 ottobre, lo storico ristorante dell’Hotel Europa che da adesso si chiamerà “Nemo”, riprendendo il soprannome del fondatore dell’hotel, Alessandro Allegrini. Viene riaperto in una delle strutture realizzate per la delocalizzazione delle attivita’ commerciali, nella zona di Porta Ascolana. “E’ un giorno importante. Abbiamo deciso ...

Terremoto Centro Italia : proseguono le demolizioni a San Pellegrino di Norcia : proseguono le demolizioni a San Pellegrino di Norcia, località duramente colpita dal Terremoto in Centro Italia: il Comune ha emesso un’altra ordinanza che prevede l’abbattimento di altri 8 edifici a partire dal 29 giugno. A San Pellegrino il sisma ha distrutto quasi il 90% delle abitazioni: nel Comune, nel febbraio 2017, è stato realizzato il primo villaggio Sae dell’intero cratere del Centro Italia. L'articolo Terremoto ...

Terremoto - nuova scossa a Norcia avvertita da popolazione : nuova scossa di Terremoto con epicentro a 4 chilometri da Norcia. Il Terremoto con magnitudo 2.5 è stato registrato alle 15.37 dall'

Terremoto - scossa all'alba di 2.9 : a Norcia torna la paura. Trema anche l'Etna - gente in strada : Una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata stamane ale 5.13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, ad una profondità di circa dieci chilometri. Il Terremoto è stato avvertito distintamente ...

Terremoto - scossa all’alba a Norcia. La terra trema anche a Catania : La scossa è stata registrata questa mattina alle 5 e 13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, già pesantemente danneggiato dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016.Continua a leggere

Terremoto - scossa all'alba : a Norcia torna la paura : Una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata stamane ale 5.13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, ad una profondità di circa dieci chilometri. Il Terremoto è stato avvertito distintamente ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Terremoto Norcia : riaperta la strada per Castelluccio : riaperta la SP477 che collega Norcia a Castelluccio, transitabile dalle 05:30 alle 21:30 a senso unico alternato: il traffico è regolato da impianti semaforici, in base a un’ordinanza della Provincia di Perugia. Vengono meno quindi le precedenti finestre orarie che avevano generato non pochi disagi ad agricoltori, allevatori e commercianti del borgo distrutto dal Terremoto. L'articolo Terremoto Norcia: riaperta la strada per Castelluccio ...

Terremoto Norcia : in futuro un “unico e moderno polo scolastico” : “La Norcia del futuro, quella del post Terremoto, dovrà avere un unico e moderno polo scolastico dove ospitare tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Siamo solo alle battute iniziali, ma nei tempi giusti per avviare non solo la ricostruzione di cio’ che il Terremoto ha distrutto, ma anche per pensare di realizzare qualcosa di nuovo per la nostra città“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. Al momento ...

Terremoto Centro Italia : ecco come verrà recuperata la Torre di Norcia : La soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli, ha spiegato che i passaggi da eseguire prima di avviare i lavori di ristrutturazione della Torre civica di Norcia consistono nel consolidamento della base e smontaggio controllato della cella campanaria, successivamente si passerà al recupero. La Torre comunale “è stato il primo edificio ad essere stato messo in sicurezza subito dopo il sisma, in quanto la cella ...

Terremoto Centro Italia : a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni : Al via a Castelluccio di Norcia il piano di demolizioni degli edifici lesionati dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un’ordinanza che prevede l’abbattimento di 18 immobili: contestualmente è prevista la rimozione delle macerie. Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in paese prima del ...

Terremoto : il commissario UE per l’agricoltura in visita a Norcia : “Lavoriamo perché la Bei–Banca europea degli investimenti possa mettere a disposizione fondi a favore degli agricoltori delle zone colpite dal sisma così che possano rimanere in queste terre e creare nuova occupazione giovanile“: lo ha dichiarato questa mattina Phil Hogan, commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il commissario ha ricordato che l’UE ha già stanziato a favore del Centro Italia ...