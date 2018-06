Tennis | WTA Eastbourne | esordio vincente per Camila Giorgi Vittoria in due set sulla

Tennis – Wta Eastbourne : problema al tendine d’Achille - Simona Halep annuncia il suo forfait : A causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, Simona Halep ha annunciato che non parteciperà al torneo di Eastbourne Simona Halep non parteciperà al torneo Wta di Eastbourne. La romena, numero 1 del mondo e vincitrice del Roland Garros, ha annunciato in un comunicato il suo forfait per il torneo inglese sull’erba, al via la prossima settimana. “Durante il torneo di Parigi ho avuto un’infiammazione e ho avvertito ...

Tennis - WTA Mallorca 2018 : Francesca Schiavone esce al primo turno contro Carina Witthoeft : esce subito di scena Francesca Schiavone, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo WTA di Mallorca, che si gioca su erba. L’azzurra, ora numero 234 WTA, saluta la Spagna al primo turno a causa della sconfitta subita al cospetto della tedesca Carina Witthoeft, numero 81 WTA, che si è imposta per 6-1 6-7 (2) 6-3 in due ore e 27 minuti di gioco. Nel primo set non c’è stata storia: la tedesca ha portato a ...

Tennis - Ranking WTA (18 giugno) : nessuna variazione in top ten. Camila Giorgi sale al 47° posto : nessuna variazione nella top ten del Ranking WTA in questa settimana. Simona Halep resta stabilmente la numero 1 del mondo con oltre 1000 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki, che a sua volta precede Garbiñe Muguruza. I tornei di s’-Hertogenbosch e Nottingham non hanno prodotto scossoni, a differenza di quanto potrebbe accadere questa settimana a Birmingham e Maiorca: nel primo caso saranno impegnate proprio Muguruza, Elina Svitolina ...

Mondiali Russia 2018 – L’omaggio delle Tenniste WTA : Halep super anche nei palleggi - che talento Kasatkina e Sevastova [VIDEO] : Mancano poche ore al fischio d’inizio dei Mondiali di Russia 2018 e anche le tenniste WTA hanno deciso di omaggiare il mondo del pallone a suon di… palleggi! Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. Fra un paio d’ore verrà dato il fischio d’inizio di Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale della kermesse per nazionali. Un evento che contagia tutti, anche sportivi che con il mondo del calcio, ...

Tennis - WTA Nottingham 2018 : Camila Giorgi esce di scena al primo turno. L’azzurra ko in due set contro Jakupovic : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Nottingham 2018. L’esordio sull’erba è poco fortunato per la marchigiana, costretta alla resa in due set (7-6 6-2) contro la slovena, n.118 WTA, Dalila Jakupovic. Dopo un primo set lottato e perso al tie-break, la Tennista nostrana ha perso incisività nel proprio gioco, non riuscendo a rispondere all’aggressività dell’avversaria. Un ko amaro per Camila che si sarebbe aspettata ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani accede ai quarti di finale - sconfitta in tre set Viktoriya Tomova : Sara Errani soffre ma accede ai quarti di finale del torneo WTA 125K di Bol: sulla terra rossa croata l’azzurra ha sconfitto in tre set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in due ore di gioco. Domani la Tennista italiana, numero 4 del tabellone, sfiderà l’iberica Sara Sorribes Tormo. Nel primo set l’azzurra, dopo l’iniziale break subito, ha infilato sei giochi consecutivi, chiudendo 6-1 in 37 ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Jasmine Paolini esce al primo turno contro l’iberica Silvia Soler Espinosa : Si dimezza la pattuglia italiana a Bol, nel torneo WTA 125K: a pochi minuti dal successo di Sara Errani, arriva la sconfitta di Jasmine Paolini, la quale si arrende all’iberica Silvia Soler Espinosa in un’ora e trentotto minuti con il punteggio di 5-7 3-6 e deve salutare la terra battuta croata. Nel primo set si inizia subito con una lunga serie di break e controbreak, fino al 3-2 per la spagnola, la quale poi allunga sul 4-2, ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani batte Naiktha Bains e va al secondo turno : Sara Errani prosegue nella sua risalita nel ranking: questa settimana deve difendere i punti conquistati lo scorso anno nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia. Nella scorsa edizione Sarita raggiunse i quarti di finale, oggi, nel primo turno, elimina l’australiana Naiktha Banks, numero 345 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. Agli ottavi incontrerà la vincente della sfide tra la tedesca Mona ...

Tennis - Ranking WTA (21 maggio 2018) : Jelena Ostapenko sale al numero 5 - guadagna una posizione Camila Giorgi : La classifica mondiale del Tennis femminile non subisce scossoni al termine del torneo romano: la vincitrice e la runner up sono state le medesime della scorsa edizione, dunque nei piani alti della graduatoria non vi sono stati grandi cambiamenti in termini di punteggio, con la romena Simona Halep che difende il suo trono. La lettone Jelena Ostapenko, detentrice del Roland Garros, sale al numero 5 e sarà dunque quinta testa di serie in terra ...

Tennis - WTA Strasburgo 2018 : Camilla Rosatello lotta ma deve cedere a Qiang Wang in tre set al primo turno : Si interrompe al primo turno del tabellone principale del WTA International di Strasburgo (Francia), l’avventura di Camilla Rosatello. L’azzurra, dopo aver vinto le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia ed ottenuto una wild card per il main draw, era riuscita ad accedere alla porta principale di questo torneo ed oggi ha disputato un match di pregevole fattura contro la cinese, n.78 del ranking, Qiang Wang, perdendo in tre ...

Tennis - WTA Strasburgo 2018 : Camilla Rosatello entra nel main draw! Momento d’oro per l’azzurra : Camilla Rosatello prosegue nel suo Momento d’oro: l’azzurra, dopo aver vinto le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia, ottenendo così una wild card per il tabellone principale, si qualifica per il main draw del torneo WTA International di Strasburgo, in Francia, che si gioca sempre su terra battuta. Dopo aver approfittato ieri del ritiro della russa Yana Sizikova, giunto quando però l’azzurra era già avanti 6-2 ...

Tennis - ranking WTA (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...