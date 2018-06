Tennis | Petra Kvitova si conferma a Birmingham Sorpresa Tatjana Maria a Mallorca

Tennis – Arrestato l’aggressore di Petra Kvitova : l’uomo che a dicembre 2016 ferì la Tennista con un coltello : Arrestato l’uomo sospettato dell’aggressione di Petra Kvitova: la Tennista venne rapinata in casa per poche centinaia di euro e ferita gravemente con un coltello La Tennista ceca Petra Kvitova si è detta contenta dell’arresto del sospettato che l’ha aggredita in casa con un coltello alla fine del 2016 pochi giorni prima di Natale, anche se ha chiarito che festeggerà solo quando ci sarà una condanna. La Kvitova è ...

Tennis - ranking WTA (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...

Tennis - WTA Madrid : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Petra Kvitova vince il derby ceco con Karolina Pliskova e va in finale : Petra Kvitova conquista la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid. La numero 10 del mondo ha sconfitto nel derby ceco Karolina Pliskova, numero 6 del ranking, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Adesso Kvitova affronterà l’olandese Kiki Bertens, con la possibilità di vincere per la terza volta in carriera il torneo spagnolo. Pliskova parte subito con il break nel game di apertura e poi ha anche un palla per salire sul ...

Tennis - WTA Praga 2018 : trionfo casalingo per Petra Kvitova - battuta Buzarnescu : La numero 10 del mondo si porta sul 3-0 e questa volta non solo conserva il vantaggio, ma lo aumenta con un altro break nel sesto gioco . Avanti 5-1 Kvitova perde il servizio, ma trova l'immediato ...