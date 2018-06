Tennis | Halle | Federer cede a Coric in finale | Nadal tornerà numero 1 del mondo

Tennis - Halle : Federer va ko in finale con Coric e perde il primato : Il 21enne croato, numero 34 del mondo, batte in finale il 36enne svizzero Roger Federer, numero 1 del mondo, prima testa di serie e grande favorito della vigilia, con il punteggio di 7-6 , 8-6, , 3-6,...

Tennis : Federer-Coric ad Halle Al Queen's Djokovic per la prima : Dalle 13 lo svizzero cerca il decimo centro sull'erba del torneo tedesco. In semifinale ha faticato contro Kudla, battuto 7-6 7-5: 'Devo far meglio, non posso lasciare certi giochi agli avversari, ma ...

Federer Coric/ Diretta finale Halle 2018 streaming video e tv - orario della partita (Tennis) : Diretta Federer Coric finale Halle 2018 streaming video e tv, orario della partita di tennis decisiva per il torneo Atp 500 sull'erba in Germania (24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:46:00 GMT)

Tennis - Federer in finale a Halle. Al Queen's Djokovic sfida Cilic : Il croato, numero 34 del mondo, vincitore nei quarti su Andreas Seppi, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut, numero 16 del ranking Atp e 4 del seeding, sul punteggio di 3-2 del primo ...

Tennis - Atp Halle : è Federer il primo finalista : A separarlo dal suo 99° titolo Atp il croato Borna Coric che ha raggiunto la finale dopo aver 'goduto' del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista-Agut , numero 16 del mondo e quarto favorito del ...

Tennis - Federer in finale a Halle battuto Kudla in due set : Lo svizzero, numero uno del mondo e del seeding, nonchè campione in carica, ha sconfitto lo statunitense Denis Kudla, numero 109 Atp, col punteggio di 7-6 , 1, 7-5. Dopo aver vinto il primo set al ...

Tennis - Federer in finale a Halle : battuto Kudla in due set : Lo svizzero, numero uno del mondo e del seeding, nonchè campione in carica, ha sconfitto lo statunitense Denis Kudla, numero 109 Atp, col punteggio di 7-6 , 1, 7-5. Dopo aver vinto il primo set al ...

Tennis - Federer in finale ad Halle. Al Queen's attesa per Nole : L'altra è una semifinale da brividi: di fronte il croato Marin Cilic , numero 6 al mondo, e l'australiano Nick Kyrgios , 21 Atp, . E promette spettacolo. donne a birmingham - Dopo una serie di ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi si ferma ai quarti contro il croato Borna Coric : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino ha ricevuto il disco rosso dal croato Borna Coric, che si è imposto in un’ora e 26 minuti di gioco in due set, con il punteggio di 7-5 6-3. Nella prima partita l’equilibrio rischia di spezzarsi sia nel quinto che nel settimo gioco, quando l’azzurro è costretto ad annullare rispettivamente una e tre palle ...

Tennis - Atp Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...

Tennis – Atp Halle : Djokovic vola senza problemi ai quarti - Dimitrov non crea grattacapi al serbo : Il serbo supera senza patemi Dimitrov negli ottavi del torneo ATP di Halle, il bulgaro si arrende in due set conclusi con il punteggio di 6-4 6-1 Il tre volte campione di Wimbledon Novak Djokovic si qualifica agevolmente ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s di Londra (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il ...

Tennis – Atp di Halle : Seppi stacca il pass per i quarti di finale - asfaltato Mayer in due set : Con il punteggio di 6-2 6-4, Andreas Seppi batte Florian Mayer negli ottavi di finale di Halle e accede ai quarti dove affronterà Coric Andreas Seppi ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking mondiale, ha dominato il tedesco Florian Mayer, numero 82 Atp, in gara con una wild card, con il punteggio 6-2, 6-4 in un’ora di gioco. ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi si sbarazza di Florian Mayer e centra i quarti di finale : Andreas Seppi si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Halle, sull’erba tedesca. Il giocatore italiano ha ottenuto una convincente vittoria contro il padrone di casa Florian Mayer, battuto in due set 6-2 6-4. Un successo importante che proietta l’altoatesino tra i migliori otto del prestigioso ATP 500, una delle ultime prove generali in vista di Wimbledon. Importante soprattutto perché Seppi ha battuto agevolmente un ...

Tennis - ad Halle Federer batte Paire e vola ai quarti. Djokovic avanti al Queen's : Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Tags Argomenti: ...