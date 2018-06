Tennis | Federer-Coric ad Halle Al Queen' s Djokovic per la prima

Federer Coric/ Diretta finale Halle 2018 streaming video e tv - orario della partita (Tennis) : Diretta Federer Coric finale Halle 2018 streaming video e tv, orario della partita di tennis decisiva per il torneo Atp 500 sull'erba in Germania (24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:46:00 GMT)

Tennis - Federer in finale a Halle. Al Queen's Djokovic sfida Cilic : Il croato, numero 34 del mondo, vincitore nei quarti su Andreas Seppi, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut, numero 16 del ranking Atp e 4 del seeding, sul punteggio di 3-2 del primo ...

Tennis - Atp Halle : è Federer il primo finalista : A separarlo dal suo 99° titolo Atp il croato Borna Coric che ha raggiunto la finale dopo aver 'goduto' del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista-Agut , numero 16 del mondo e quarto favorito del ...

Tennis - Federer in finale a Halle battuto Kudla in due set : Lo svizzero, numero uno del mondo e del seeding, nonchè campione in carica, ha sconfitto lo statunitense Denis Kudla, numero 109 Atp, col punteggio di 7-6 , 1, 7-5. Dopo aver vinto il primo set al ...

Tennis - Federer in finale a Halle : battuto Kudla in due set : Lo svizzero, numero uno del mondo e del seeding, nonchè campione in carica, ha sconfitto lo statunitense Denis Kudla, numero 109 Atp, col punteggio di 7-6 , 1, 7-5. Dopo aver vinto il primo set al ...

Tennis - Federer in finale ad Halle. Al Queen's attesa per Nole : L'altra è una semifinale da brividi: di fronte il croato Marin Cilic , numero 6 al mondo, e l'australiano Nick Kyrgios , 21 Atp, . E promette spettacolo. donne a birmingham - Dopo una serie di ...

Tennis - Atp Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...

Tennis - ad Halle Federer batte Paire e vola ai quarti. Djokovic avanti al Queen's : Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Tags Argomenti: ...

Tennis - ad Halle Federer batte Paire con fatica e vola ai quarti : Halle , GERMANIA, - Roger Federer si è qualificato, con fatica, per i quarti di finale del torneo di Halle , Germania, , uno degli appuntamenti che precedono Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, numero ...

Tennis - Murray ritorno in campo con sconfitta. Federer ok ad Halle : Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversario dello svizzero sarà al secondo turno il ...

Tennis - Atp Halle : esordio vincente per Federer e Seppi : Al Gerry Weber Open , torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha ...

Tennis : Halle - esordio vincente Federer : ANSA, - ROMA, 19 GIU - esordio vincente per Roger Federer al torneo di Halle, in Germania. Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo ...

Tennis : Halle - esordio vincente Federer : ANSA , ROMA , 19 GIU esordio vincente per Roger Federer altorneo di Halle, in Germania. Sui campi in erba dove ha giàtrionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversariodi King Roger sarà al secondo turno il francese Benoit Paire. Vince anche l'italiano Andreas Seppi che si ...

Tennis - fa caldo sull'erba : oggi Federer - Murray e Djokovic : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Un martedì caldissimo, sull'erba, con Wimbledon che si avvicina di gran carriera. oggi, fra Halle e il Queen's, i tornei maschili regalano mille spunti. Senza ...