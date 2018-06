Tarragona 2018 | Chamizo | ' A Tokyo per l' oro | poi un film sulla mia vita'

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Federico Turrini - una progressione d’ORO nei 400 misti a Tarragona : Prima gara pomeridiana e primo successo dell’Italia nella piscina del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), nel day-2 del Nuoto in questi Giochi del Mediterraneo 2018. E’ Federico Turrini a rispondere presente nei 400 misti, toccando per primo al termine di una contesa appassionante. 4’16″37 per il toscano, autore di un’ottima progressione a stile libero, decisiva per la conquista della vittoria. Alle ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona davanti alla Spagna : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Tarragona 2018 : calcio - Italia pari all’esordio col Marocco : Inizia con un pareggio il cammino della Nazionale Italiana di calcio ai Giochi del Mediterraneo che prendono oggi il via a Tarragona, in Spagna. Sugli scudi, per la formazione Under 18 allenata dal ct Daniele Franceschini, Emanuel Vignato ed il capitano Davide Merola, autori delle due reti azzurre che fissano il punteggio sul 2-2 contro il Marocco, campione in carica e medaglia d’oro a Mersin 2013, nel match della prima giornata del gruppo ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona! Azzurri per dominare : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Filippo Megli d’ARGENTO nei 200 stile libero a Tarragona : Altra finale ed altra medaglia per l’Italia del Nuoto in questo day-1 di gare, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valido per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. I 200 stile libero maschili sorridono al Bel Paese che conquista un magnifico argento con Filippo Megli. L’azzurro, impostando una gara regolare, si è dovuto piegare solo al serbo Velimir Stjepanovic (1’47″13), grande ...

Tarragona 2018 : calcio - Italia pari all’esordio col Marocco : Inizia con un pareggio il cammino della Nazionale Italiana di calcio ai Giochi del Mediterraneo che prendono oggi il via a Tarragona, in Spagna. Sugli scudi, per la formazione Under 18 allenata dal ct Daniele Franceschini, Emanuel Vignato ed il capitano Davide Merola, autori delle due reti azzurre che fissano il punteggio sul 2-2 contro il Marocco, campione in carica e medaglia d’oro a Mersin 2013, nel match della prima giornata del gruppo ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole dominare a Tarragona! : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Triathlon - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Federica Parodi per il podio - Nicola Azzano outsider : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

Calendario Giochi del Mediterraneo 2018 : date - programma - orari e tv. Che spettacolo a Tarragona : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) da venerdì 22 giugno a domenica 1° luglio. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum torna a essere protagonista dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta, una lunga assenza dovuta a problemi economici. L’Italia vuole confermarsi sul trono della competizione dopo aver vinto il medagliere nelle ultime quattro edizioni: da ...

Pallavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le Nazionali italiane verso Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: le Nazionali di Pallavolo in partenza per Tarragona Partiranno domani alla volta di Tarragona , Spagna, le Nazionali azzurre di Pallavolo impegnate nella trentottesima ...

Pallavolo – Giochi del Mediterraneo 2018 : le Nazionali italiane verso Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: le Nazionali di Pallavolo in partenza per Tarragona Partiranno domani alla volta di Tarragona (Spagna) le Nazionali azzurre di Pallavolo impegnate nella trentottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo (22 giugno – 1 luglio). A guidare la formazione maschile sarà il tecnico Gianluca Graziosi, mentre quelle femminile è stata affidata a Massimo Bellano. Di seguito gli organici delle due squadre tricolori. GLI ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : Mireia Belmonte sarà la portabandiera spagnola nella rassegna di Tarragona : Sta per terminare il conto alla rovescia che ci separa dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna), in programma da venerdì 22 giugno a domenica 1° luglio. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum torna a essere protagonista in terra spagnola dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta, una lunga assenza dovuta a problemi economici. Ebbene, come riportato da Marca, il Comitato ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

XVIII EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tarragona 2018 : Nel Laser Maschile, dopo la conferma e il prolungamento da parte dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport dello stop alla attività di Marrai fino a Settembre, si è optato per l'accoppiata ...