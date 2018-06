Taranto | rapina in pieno giorno in un centro Auchan | assaltata una gioielleria VIDEO

Blastingnews

(Di domenica 24 giugno 2018) Attimi di terrore nella giornata di ieri 20 giugno alcommercialedi. Alle 17 circa, l'ipermercato è stato vittima di una, nonostante la grande affluenza di gente all'intero dello store in quel momento. Si tratta di quattro persone alcune fonti sostengono invece si trattasse di cinque persone a volto scoperto che hanno fatto razzia in unadel. Il gruppo si sarebbe fatto spazio fra la gente con i propri corpi, usando mazze e spranghe per distruggere le vetrine e portare a casa i gioielli posizionati all'interno di esse. La folla ha per la maggiore assistito all'evento, cosi come i dipendenti del negozio, che niente hanno potuto fare per fermare i ladriprotagonisti del furto alcommerciale. Stessa cosa per i clienti che stavano osservando i possibili acquisti da fare. Stando alle immagini circolate sul web, la gente ...